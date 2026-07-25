به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی‌راد شامگاه شنبه در آیین افتتاح دوره آموزشی «راهبردهای تربیتی و یادگیری» ویژه مربیان کودکستان‌های استان سمنان در محل اداره کل آموزش و پرورش، اظهار کرد: آموزش و پرورش سمنان در دوره مدیریت جدید، در اجرای برنامه‌های نوآورانه و ملی جزو استان‌های پیشرو کشور بوده و برگزاری این دوره نیز نمونه‌ای از این رویکرد است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای دوره «راهبردهای تربیتی و یادگیری» در سطح کشور پیش‌بینی شده است، اما استان سمنان نخستین استان که این برنامه را به‌صورت هم‌زمان در سراسر استان آغاز کرده است.

مدیر کل جهاد دانشگاهی استان سمنان با تأکید بر اهمیت سال‌های نخست زندگی کودکان یادآور شد: توجه به آموزش و توانمندسازی مربیان کودکستان‌ها، سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود، زیرا پایه‌های اصلی شخصیت و یادگیری کودکان در همین دوران شکل می‌گیرد.

منصفی راد آموزش و پرورش را نهادی فرادستگاهی توصیف کرد و توضیح داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند، چرا که موفقیت این مجموعه، موفقیت آینده جامعه و کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه این نهاد در حوزه آموزش مربیان پیش از دبستان اضافه کرد: جهاد دانشگاهی با بیش از ۲۰ سال تجربه در برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه مربیان کودکستان‌ها و پیش‌دبستانی، آمادگی دارد همه ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای خود را در خدمت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استان قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری جهاد دانشگاهی، آموزش و پرورش، مدیران مراکز و مربیان کودکستان‌ها، زمینه ارتقای کیفیت آموزش کودکان و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای مربیان در استان سمنان بیش از پیش فراهم شود.