به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، در جلسه کمیسیون ماده پنج استان با اشاره به ناکافی بودن زمین مناسب در خرمآباد، اظهار داشت: طی دو سال گذشته، ایجاد محیط مناسب زیست شهری در شهرهای مختلف استان برای شهروندان، همواره در دستور کار قرار گرفته است.
تغییر اساسی طرح اصلاحی پهنهبندی تراکم مرکز استان
وی ادامه داد: در این راستا، باوجود مغایرتهای جدی در طرح تفصیلی شهری خرمآباد، طرح اصلاحی پهنهبندی تراکم مرکز استان را به صورت اساسی تغییر دادیم.
خلق ثروت و بهبود زیست شهری با استفاده از ظرفیت تراکم
استاندار لرستان با اشاره به محدودیت زمین در دره خرمآباد، گفت: با توجه به این محدودیت، اجازه دادیم مردم از تراکم بیشتری با رعایت عرض معبر و اصول شهرسازی استفاده کنند و از ظرفیت کمیسیون ماده پنج برای خلق ثروت و پیشگیری از مسدودسازی و محدودسازی دارایی مردم، استفاده شود.
تأکید بر رعایت ضوابط شهرسازی در کنار افزایش تراکم
نماینده عالی دولت در لرستان با بیان اینکه تلاش ما این است که گره از کار مردم باز شود، گفت: این موارد تا جایی که به اصول و ضوابط شهری آسیب نرساند، مورد تأیید است و افزایش تراکم نباید به کیفیت زیست شهری و زیرساختهای عمومی لطمه وارد کند.
خلق ثروت در بافتهای فرسوده با اجرای طرحهای شهری
شاهرخی با اشاره به اجرای طرحهای شهری مانند پل قاضی و افلاک در حریم قلعه فلکالافلاک، اظهار داشت: با اجرای این طرحها، خلق ثروت در بافتهای فرسوده مرکز استان صورت میگیرد و املاک مردم نیز ارزش افزایی خواهند داشت.
افزایش ارزش داراییهای مردم با اجرای کمربندی شرقی و غربی خرمآباد
وی تأکید کرد: با اجرای کمربندی شرقی خرمآباد که عملیات زیرسازی آن به اتمام رسیده است، در کنار اجرای کمربندی غربی خرمآباد که کلیه مسایل زیستمحیطی و الزامات اجرایی آن لحاظ شده است، این فرصت مناسب برای افزایش ارزش داراییهای مردم پیرامون این طرحها فراهم خواهد شد.
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