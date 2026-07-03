به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جهانی گفت: ۱۸ قطعه بلدرچین وحشی که توسط متخلفان شکار و صید به‌صورت زنده از زیستگاه‌های طبیعی جمع‌آوری شده بود، با تلاش یگان حفاظت محیط‌زیست ابرکوه کشف، ضبط و پس از اطمینان از سلامت کامل در زیستگاه‌های شهرستان رهاسازی شد.

وی افزود: این پرندگان در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت کشف شدند. متخلفان قصد داشتند بلدرچین‌های زنده را برای خرید و فروش و انتقال به استان‌های دیگر قاچاق کنند که با همکاری نیروی انتظامی و سپاه شهرستان ابرکوه شناسایی و دستگیر شدند.

جهانی تأکید کرد: پس از بررسی وضعیت جسمانی، اطمینان از سلامت و توانایی پرواز، تمامی این ۱۸ قطعه بلدرچین در طبیعت رهاسازی شدند تا چرخه طبیعی زندگی خود را ادامه دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان در پایان خاطرنشان کرد که برخورد جدی با قاچاق حیات‌وحش از اولویت‌های یگان حفاظت بوده و مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه داشته باشد.