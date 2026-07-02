به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، اعلام کرد: به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای پیشوا، تصویر «زمان رستمی» معروف به «عباس گاوی» که به اتهام قتل در روستای یوسف‌رضا تحت تعقیب قرار دارد، منتشر شده است.

به گفته فرمانده انتظامی پیشوا، انتشار این تصویر با هدف تسریع در شناسایی و دستگیری متهم انجام شده است.

پلیس از شهروندان درخواست کرده است در صورت مشاهده این فرد یا اطلاع از محل تردد یا مخفی‌گاه او، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ یا اداره جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا اطلاع دهند.