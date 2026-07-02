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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

تصویر متهم به قتل در روستای یوسف‌رضا پیشوا با دستور قضایی منتشر شد

تصویر متهم به قتل در روستای یوسف‌رضا پیشوا با دستور قضایی منتشر شد

پیشوا- با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای پیشوا، تصویر فردی که به اتهام قتل در روستای یوسف‌رضا تحت تعقیب است، برای کمک به شناسایی و دستگیری او منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، اعلام کرد: به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای پیشوا، تصویر «زمان رستمی» معروف به «عباس گاوی» که به اتهام قتل در روستای یوسف‌رضا تحت تعقیب قرار دارد، منتشر شده است.

به گفته فرمانده انتظامی پیشوا، انتشار این تصویر با هدف تسریع در شناسایی و دستگیری متهم انجام شده است.

تصویر متهم به قتل در روستای یوسف‌رضا پیشوا با دستور قضایی منتشر شد

پلیس از شهروندان درخواست کرده است در صورت مشاهده این فرد یا اطلاع از محل تردد یا مخفی‌گاه او، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ یا اداره جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا اطلاع دهند.

کد مطلب 6877633

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      2 1
      پاسخ
      عکسی نیست
    • hdmi IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      7 2
      پاسخ
      امثال این گاو باید مهار شوند تا جامعه از آسیب‌هایی که نتیجه آزاد ماندن این حیوانات است در امان باشد

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