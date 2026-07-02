به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس سلطانپور روز پنجشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان عجبشیر با اشاره به افزایش اعتبارات مصوب، اظهار کرد: اعتبارات تخصیصیافته به شهرستان برای سال جاری بالغ بر یکهزار و ۱۰ میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه سال گذشته، رشد ۲۲.۵ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای عمرانی منطقه اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی پروژهها، افزود: استفاده از بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نشاندار کردن طرحهای مالیاتی، نقشی حیاتی در تسریع روند اجرای پروژههای عمرانی شهرستان دارد و بدون استفاده از این ابزارهای قانونی، تحقق اهداف توسعهای با دشواری مواجه خواهد بود.
فرماندار عجبشیر در تشریح بخشی از این اقدامات، عنوان کرد: طرح دیوارکشی و پروژه آبرسانی روستای «یایچی» از جمله پروژههایی هستند که از محل نشاندار کردن طرحهای مالیاتی تأمین اعتبار شدهاند.
سلطانپور با تأکید بر لزوم رعایت انضباط مالی توسط دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: اولویت اصلی توزیع اعتبارات امسال، تکمیل پروژههای نیمهتمامی است که قابلیت بهرهبرداری در سال جاری را دارند و پس از آن، پرداخت مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین تمامی دستگاهها موظف هستند برای آغاز هر پروژه جدید، نسبت به اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام کنند.
وی در پایان از تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل توازن ملی و ۴۰ میلیارد ریال از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری برای مرمت پل تاریخی «قیزیلکورپی» خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ پروژه عمرانی شامل ۱۲ پروژه احداثی و ۱۰ پروژه تعمیراتی در سطح شهرستان فعال است که روند اجرایی آنها به طور مستمر رصد میشود.
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