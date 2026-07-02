سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت قائد امت و اشاره به تمهیدات ویژه ترافیکی در جاده‌های استان اظهار کرد: با توجه به ابعاد ملی این مراسم و حرکت خیل عظیم دلدادگان و عزاداران به سمت محل‌های برگزاری مراسم، از ساعات آینده شاهد بار ترافیکی سنگین و پرحجمی در محورهای مختلف مواصلاتی استان اصفهان خواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت سفر از سوی رانندگان افزود: از تمامی هموطنان و زائران گران‌قدر درخواست داریم تا برای پیشگیری از هرگونه حادثه ناگوار ترافیکی، مسیرهای حرکت خود را با دقت انتخاب کرده و تحت هیچ شرایطی جاده‌های فرعی و دوطرفه را برای تردد انتخاب نکنند.

خطر بالای تصادفات رخ‌به‌رخ در جاده‌های دوطرفه

رئیس پلیس راه استان اصفهان در تشریح دلایل این هشدار جدی گفت: محورهای دوطرفه به دلیل عرض کم، عدم برخورداری از جداکننده‌های فیزیکی (نیوجرسی) و فقدان روشنایی کافی در برخی نقاط، در شرایط عادی نیز ریسک بالایی دارند. این مخاطرات در زمان اوج ترافیک و افزایش حجم خودروها چندین برابر شده و این جاده‌ها را به بستری به شدت پرخطر برای وقوع تصادفات مرگبار رخ‌به‌رخ تبدیل می‌کند.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: اولویت اصلی و حیاتی رانندگان در سفر پیش‌ رو، باید استفاده از شبکه آزادراهی و بزرگراهی استان باشد؛ چرا که این مسیرها به دلیل داشتن باندهای رفت و برگشت مجزا و استانداردهای ایمنی بالاتر، تا حد زیادی خطر تصادفات شاخ‌به‌شاخ را کاهش می‌دهند.

آماده‌باش گشت‌های پلیس راه و تاکید بر رعایت قوانین

وی ضمن تقدیر از همراهی همیشگی و قانون‌مداری رانندگان، خاطرنشان کرد: تمامی محدودیت‌ها، توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه صرفاً با هدف حفظ سلامت، امنیت و جان هموطنان عزیز اتخاذ شده است. نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای اصلی، فرعی و نقاط حادثه‌خیز استان به صورت شبانه‌روزی حضور فعال دارند تا تردد روان و ایمن زائران را تسهیل کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ابراز امیدواری کرد: با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، اجتناب از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توجه به هشدارهای ماموران پلیس، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر، منظم‌تر و ایمن‌تر این مراسم ملی و مذهبی بدون بروز حتی یک حادثه تلخ جاده‌ای باشیم.