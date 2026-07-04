به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که یادداشت تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا مبنایی برای مذاکرات آینده است، اما وی پیش بینی می کند با توجه به ادامه اختلافات بین دو طرف، روند دستیابی به توافقات نهایی «بسیار پیچیده» باشد.

ریانووستی به نقل از مدودف نوشت که تنگه هرمز برای ایران سلاحی کم‌ اهمیت تر از سلاح هسته‌ای نیست، علاوه بر اینکه تهران یک «سلاح پشتیبان» دارد که تنگه باب المندب است.

وی افزود: با توجه به اینکه «همه آمریکایی‌ها به دنبال لغو تحریم ها نیستند»، لغو تحریم‌های ایران با موانعی روبرو خواهد شد و رسیدن به تفاهم برای تخصیص بودجه برای بازسازی ایران «بسیار دشوار» خواهد بود.

مدودف با تاکید بر اینکه حمله آمریکا به ایران «به هیچ وجه موجه نبود»، ادامه داد که هیچ بهانه‌ای برای اجرای این حمله وجود نداشت.

این مقام روسی معتقد است که آمریکا در زمانی که مذاکرات در حال انجام بود، حمله خود را به ایران آغاز کرد که به گفته او نشان‌دهنده «فروپاشی قوانین بین‌المللی» است.