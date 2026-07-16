برخورد دو خودرو در محور فرمهین–آشتیان یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۴ دقیقه امروز پنجشنبه، در پی اعلام وقوع تصادف بین خودروی سواری پراید و سمند در محور فرمهین به آشتیان، حوالی روستای سفیدآب، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس فرمهین و شهراب تفرش به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، متأسفانه یک زن حدود ۶۳ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۴ مصدوم دیگر این سانحه نیز پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان منتقل شدند.