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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

برخورد دو خودرو در محور فرمهین–آشتیان یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

برخورد دو خودرو در محور فرمهین–آشتیان یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: تصادف یک دستگاه پراید با سمند در محور فرمهین–آشتیان، حوالی روستای سفیدآب، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۴ دقیقه امروز پنجشنبه، در پی اعلام وقوع تصادف بین خودروی سواری پراید و سمند در محور فرمهین به آشتیان، حوالی روستای سفیدآب، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس فرمهین و شهراب تفرش به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، متأسفانه یک زن حدود ۶۳ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۴ مصدوم دیگر این سانحه نیز پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان منتقل شدند.

کد مطلب 6890018

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