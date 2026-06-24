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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

ابره دری: تصادف زنجیره‌ای در محور ساوه-همدان ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت

ابره دری: تصادف زنجیره‌ای در محور ساوه-همدان ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت

ساوه - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه از وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور ساوه به همدان و مصدومیت ۱۴ نفر در این حادثه خبر داد.

حمید ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش از ظهر امروز چهارشنبه برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودروی سواری شامل ام‌وی‌ام (MVM)، جک، لیفان و یک خودروی سواری دیگر در کیلومتر ۵۲ اتوبان ساوه-همدان به وقوع پیوست.

وی با اشاره به حضور فوری تیم‌های امدادی در صحنه تصادف افزود: پس از اعلام این حادثه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، بلافاصله نیروهای امدادی و تکنسین‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه ادامه داد: در این حادثه ۱۴ نفر دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی لازم برای آن‌ها توسط تیم‌های اعزامی انجام گرفت.

وی افزود: ۹ نفر از مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل و پنج نفر دیگر به صورت سرپایی در محل حادثه خدمات درمانی را دریافت کردند.

ابره دری بیان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی در خصوص وضعیت عمومی مصدومان متعاقباً اعلام می‌شود

کد مطلب 6869909

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