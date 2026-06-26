۱۲ نفر در پی وقوع دو سانحه ترافیکی در استان مرکزی مصدوم شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد با اشاره به وقوع دو سانحه تصادف زنجیره‌ای و واژگونی خودرو در جاده های استان مرکزی اظهار کرد: نخستین حادثه در ساعت ۹ و ۵۰ دقیقه صبح امروز جمعه در محور «کمیجان - فتح‌آباد» رخ داد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخورد زنجیره‌ای میان یک دستگاه خودروی سواری پژو، پراید و یک دستگاه موتورسیکلت منجر به مصدومیت ۶ نفر شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در پی این حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس کمیجان و اسفندان بلافاصله به محل اعزام شده و ۶ مصدوم را پس از انجام اقدامات فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان امام علی(ع) کمیجان منتقل کردند.

ایران نژاد با اشاره به اینکه در کمتر از ۲۰ دقیقه پس از وقوع حادثه نخست، دومین سانحه ترافیکی در جاده‌های استان مرکزی رخ داد، گفت: در ساعت ۱۰ و هفت دقیقه صبح امروز، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور «توره به اراک»، حدفاصل پلیس‌راه و شهر توره، وقوع گرفت که در پی آن ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد:در این حادثه، کارشناسان فوریت‌های پزشکی با حضور در صحنه، اقدامات لازم را برای ۶ مصدوم انجام دادند که در میان آنان یک خانم باردار نیز حضور داشت.

ایران نژاد با اشاره به مصدومیت ۱۲ نفر در پی این دو سانحه تصادف در جاده های استان مرکزی بیان کرد: تمامی مصدومان این سانحه توسط آمبولانس‌های پایگاه توره و پلیس‌راه به بیمارستان حضرت ولی‌العصر(عج) اراک منتقل شدند.