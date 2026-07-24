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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

برخورد خودروی پراید با موتورسیکلت در محلات ۳ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

برخورد خودروی پراید با موتورسیکلت در محلات ۳ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد شدید خودروی پراید با موتورسیکلت در یکی از نقاط پرتردد شهرستان محلات، موجب جان باختن یک مرد ۳۱ ساله و مصدومیت ۲ نفر شد.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش تلفنی ساعت ۱۹ و هشت دقیقه امشب جمعه به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در شهرستان محلات، میدان استادیوم، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های محلات و دوراهی آبگرم به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، دو نفر راکب موتورسیکلت دچار آسیب شدند که متأسفانه مردی ۳۱ ساله به علت شدت جراحات وارده، در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: همچنین مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان امام خمینی (ره) محلات منتقل شد.

کد مطلب 6897884

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