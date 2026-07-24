برخورد خودروی پراید با موتورسیکلت در محلات ۳ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش تلفنی ساعت ۱۹ و هشت دقیقه امشب جمعه به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در شهرستان محلات، میدان استادیوم، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های محلات و دوراهی آبگرم به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، دو نفر راکب موتورسیکلت دچار آسیب شدند که متأسفانه مردی ۳۱ ساله به علت شدت جراحات وارده، در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: همچنین مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان امام خمینی (ره) محلات منتقل شد.