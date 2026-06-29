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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

واژگونی پژو پارس در محور کمیجان یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پژو پارس در محور کمیجان یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

کمیجان- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی پژو پارس در محور کمیجان - فریس‌آباد یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.

کد مطلب 6874779

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