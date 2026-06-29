https://mehrnews.com/x3csjD ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6874779 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ واژگونی پژو پارس در محور کمیجان یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت کمیجان- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی پژو پارس در محور کمیجان - فریسآباد یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت. کد مطلب 6874779 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲ نفر در پی وقوع دو سانحه ترافیکی در استان مرکزی مصدوم شدند سه واژگونی در جادههای مرکزی ۲ کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت ابره دری: تصادف زنجیرهای در محور ساوه-همدان ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت تصادف زنجیرهای میان سه دستگاه خودرو در ساوه ۱۹ مصدوم بر جا گذاشت تصاویر انحراف اتوبوس در محور تسوج- سلماس برچسبها سانحه تصادف کمیجان مصدومیت
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