حادثه در کارگاه نجاری اراک منجر به قطع دو انگشت دست کارگر ۳۳ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۰ و ۱۳ دقیقه امروز سه‌شنبه به سامانه اورژانس مبنی بر وقوع حادثه شغلی در یک کارگاه نجاری واقع در رباط میل، بلافاصله آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزود: در این حادثه، یک مرد ۳۳ ساله دچار آسیب شدید از ناحیه انگشتان دست چپ شد، به‌گونه‌ای که دو انگشت دست وی دچار جداشدگی و دو انگشت دیگر دچار له‌شدگی شدید شد.

وی گفت: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اورژانس های پزشکی و ًابت سازی وضعیت مصدوم، وی را جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.