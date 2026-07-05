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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

انهدام باند اخاذی و هتک حیثیت در فضای مجازی ملایر؛ ۷ متهم دستگیر شدند

انهدام باند اخاذی و هتک حیثیت در فضای مجازی ملایر؛ ۷ متهم دستگیر شدند

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و دستگیری ۷ نفر از عوامل اصلی انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی از سوی پلیس فتا و وصول شکایات متعدد شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی و شخصی آنها در شبکه‌های اجتماعی، پرونده‌ای ویژه با هدف برخورد قاطع با عاملان این اقدامات مجرمانه تشکیل شد.

وی افزود: بررسی‌های فنی و تخصصی ماموران پلیس فتا نشان داد که متهمان با هدف جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ایجاد ناامنی روانی، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شهروندان کرده و در ازای حذف این تصاویر، با تهدید و افترا، از قربانیان خود درخواست پرداخت ارز دیجیتال می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به شگردهای مجرمانه این گروه تصریح کرد: متهمان برای پیشبرد اهداف سوء خود و فریب طعمه‌ها، در مواردی اقدام به جعل هویت و سوءاستفاده از عناوین نهادهای دولتی کرده بودند که با هوشیاری پلیس و اقدامات فنی، نقشه آنها ناکام ماند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های امنیتی و صدور دستورات قضایی از سوی مرجع قضایی شهرستان، ۷ نفر از اعضای اصلی این شبکه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ ساکی با تاکید بر اینکه امنیت روانی شهروندان خط قرمز پلیس است، افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر همدستان احتمالی این پرونده همچنان در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.

وی ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی و عدم بارگذاری تصاویر شخصی در حساب‌های کاربری غیرایمن، در صورت مواجهه با هرگونه تهدید یا اخاذی، مراتب را بلافاصله به پلیس فتا گزارش دهند.

کد مطلب 6879710

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