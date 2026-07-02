افزایش شمار قربانیان انفجار دمشق به ۹ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الاخباریه» سوریه، وزارت بهداشت این کشور دقایقی پیش با صدور بیانیهای جدید، آمار نهایی قربانیان انفجارِ عصر پنجشنبه در منطقه الحجاز دمشق را ۹ کشته و ۲۰ مجروح اعلام کرد.
پیشتر، وزارت کشور سوریه با اشاره به وقوع این حادثه بر اثر انفجار یک بمب دستساز در یک کافه در نزدیک قصر العدلی، از اعزام فوری نیروهای امنیتی و تیمهای امدادی به محل حادثه برای انتقال مجروحان و ایمنسازی اطراف منطقه انفجار خبر داده بود.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده نگرفته است.
مقامات امنیتی سوریه با تأکید بر اشراف کامل اطلاعاتی، از تداوم عملیات پاکسازی برای شناسایی و بازداشت عناصر تخریبی خبر داده و تصریح کردند که دستگاههای امنیتی در هفتههای گذشته موفق به خنثیسازی چندین طرح تروریستی مشابه شدهاند و عزم دولت برای حفاظت از امنیت شهروندان و حفاظت از آرامش عمومی قاطعانه ادامه دارد.
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