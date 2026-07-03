حمله به ایست بازرسی در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع خبری در دمشق از وقوع درگیری مسلحانه و زخمی شدن چند تن از نیروهای امنیتی سوریه در پی حمله به یک ایست بازرسی در منطقه «الدویلعه» در حومه دمشق خبر دادند.

چند فرد مسلح، یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی را در منطقه «الدویلعه» در حومه دمشق هدف قرار دادند و به سمت آن نارنجک پرتاب کردند.

رسانه های سوری به نقل از مقامات امنیتی گزارش دادند: ساعت ۵:۱۰ بامداد امروز، گزارشی مبنی بر تلاش یک فرد برای انفجار نارنجک در مجاورت ایست بازرسی «کشکول» دریافت شد و پس ازهدف قرار گرفتن مهاجم و بررسی جسد او مشخص شد که وی «دانیال ریاض داوود» نام دارد.

منابع امنیتی افزودند: فرد مذکور به همراه شخص دیگری سوار بر موتورسیکلت بودند که پس از توقف در ایست بازرسی برای بازرسی بدنی، دانیال اسلحه کمری خود را کشید و چند تیر به سمت نیروهای امنیتی شلیک کرد.

فرد مهاجم در جریان اقدام برای پرتاب یکی از نارنجک‌ها، بر اثر انفجار آن در دستانش در دم کشته شد.

در این حادثه ۳ تن از نیروهای امنیتی بر اثر اصابت ترکش زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

این درحالی است که وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که شمار کشته شدگان انفجار عصر پنجشنبه در یک کافه واقع در خیابان «النصر» در نزدیکی کاخ دادگستری دمشق به ۱۰ نفر افزایش یافت.