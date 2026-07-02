حزب الله: دولت لبنان فرصت ایجاد شده توسط ایران را غنیمت بداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در بیانیه ای از مجلس نمایندگان این کشور خواست به آغوش مردم و تعهدات منشور و قانون اساسی بازگردند و از ارائه توضیحات ضد و نقیض برای اعطای این امتیازات به دشمن دست بردارند.

وی به اهمیت توجه به مواضع اکثریت لبنانی‌هایی که در رد توافقنامه، بدون توجه به گرایش‌های فرقه‌ای و سیاسی اشاره و تصریح کرد که دولت لبنان وقتی نتوانست افکار عمومی را نسبت به این جنایت ضد وطنی قانع کند، تلاش کرد آن را با ابزارهای تاریخ مصرف گذشته، زیبا جلوه دهد.

فضل الله تاکید کرد که آنچه دولت از آن غفلت کرده است، این است که هیچ مرجعی اجازه ندارد از توافق طائف، قانون اساسی، قوانین لبنان یا قوانین بین‌المللی به‌ ویژه در زمینه حق آزادسازی زمین و بازگشت آوارگان به اراضی خود چشم پوشی کند.

فضل الله در خصوص تحولات جنوب لبنان تاکید کرد که این منطقه، میدان آزمایشی برای دشمن و سیاست های شکست خورده مقامات دولت لبنان نیست.

وی تاکید کرد که اراده اشغالگران هرگز به لبنان تحمیل نمی شود، بلکه به برکت ایثار شهدا، استواری مردم و حمایت های فراوان جمهوری اسلامی ایران و اصرار بر عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب در مذاکرات با آمریکا، تل آویو مجبور به عقب نشینی از آن خواهد شد.

وی اقدامات تهران را فرصتی برای دولت لبنان دانست تا بر اساس آن وارد مذاکرات غیرمستقیم با دشمن صهیونیستی شود، اما مسئولان دولت لبنان آن را رد کرده و برای برهم زدن آن تلاش می کنند.