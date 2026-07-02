مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در محل شهادت +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه پنجشنبه در میان حزن و اندوه هزاران نفر از خانوادههای مکرم شهیدان، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد.
این مراسم در جوار محل شهادت حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای برگزار شد.
در مراسم پر حزن و اندوه، مداحان اهلبیت علیهمالسلام در رثای اباعبدالله الحسین(ع) مرثیهسرایی کردند و در عزای رهبر شهید انقلاب نوحهخوانی انجام شد.
ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در پیامی نوشت: امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت ایت الله العظمی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.
وی افزود: این مراسم، تجلی دوباره عشق، ارادت و دلدادگی همیشگی خانواده شهدا با رهبر و مرادشان بود.
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