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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در محل شهادت +فیلم

مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در محل شهادت +فیلم

مراسم وداع با پیکر قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله ‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار حسینیه امام خمینی (ره) و محل شهادت رهبر انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه پنجشنبه در میان حزن و اندوه هزاران نفر از خانواده‌های مکرم شهیدان، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد.

این مراسم در جوار محل شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای برگزار شد.

در مراسم پر حزن و اندوه، مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام در رثای اباعبدالله الحسین(ع) مرثیه‌سرایی کردند و در عزای رهبر شهید انقلاب نوحه‌خوانی انجام شد.

ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در پیامی نوشت: امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام ‌معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت ایت الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم، تجلی دوباره عشق، ارادت و دلدادگی همیشگی خانواده شهدا با رهبر و مرادشان بود.

کد مطلب 6877783

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    نظرات

    • IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      1 1
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      این داغ رفتنت از دلم نرود ای کاش شهید شوم و در قیامت در کنارت باشم دوستت داشتم ای مهربان امامی که در اوج سختی ها همیشه امید و صلابت داشتی و این توکل تو به خداوند ما را و ایران را که همیشه مظلوم بود سربلند می کرد
    • کاظم IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      1 0
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      روحت شاد
    • بانوی ایرانی IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
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      دلتنگم آقاجان..... چقدر خوب که در مشهد میزبانتان هستیم .....

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