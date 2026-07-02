به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور شوقانی به مناسبت فرا رسیدن ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پیامی را صادر کرد که متن آن برای خبرگزاری مهر استان سمنان صادر شده و به این شرح است:

در فرازهای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، حضور شما در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، حضوری تعیین‌کننده، الهام‌بخش و برخاسته از ایمان عمیق و پیوند ناگسستنی «امام و امت» بوده است. امروز نیز در عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه و در آستانه رویدادی بزرگ و تاریخی، بار دیگر زمان برخاستن فرا رسیده است؛ همان شعاری که این روزها در سراسر استان و ایران اسلامی طنین‌انداز شده و مسیر حرکت این حماسه ملی را روشن می‌سازد: «باید برخاست».

بدرقه و وداع با امام شهید، تنها یک مراسم نیست؛ بلکه تجلی عمق معنویت، وفاداری و محبتی است که در قلب‌های مردم ایران اسلامی نسبت به آن امام بزرگوار جای دارد. حضور حماسی در این آیین، ادای دین به مقام والای امام شهید، استمرار راه شهیدان و اعلام وفاداری دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در نخستین پیام خود درباره رهبر شهید فرمودند: «من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت بود؛ و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود...» این «مشت گره‌کرده» که نشان رسمی بدرقه آن یگانه دوران است، تنها یک نماد نیست؛ بلکه تبلور همان دست مهربان پدر امت است که بارها در برابر استکبار جهانی ایستاد، هرگز نلرزید و جز برای خدا گشوده نشد.

استان سمنان، که به‌عنوان «استان بین‌الحرمین» و گذرگاه میلیون‌ها زائر امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام شناخته می‌شود، امروز نیز با همه ظرفیت‌های سپاه، بسیج، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و جهادی، آماده خدمت‌رسانی گسترده و منسجم به زائران امام شهید است. سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان با اعلام آمادگی کامل در تمامی ابعاد میزبانی، اعزام، پشتیبانی و فعالیت‌های فرهنگی، حضور پررنگ و حماسی خود را در این رویداد بزرگ که جلوه‌ای روشن از ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی مردمان این دیار است اعلام می‌دارد.

اینجانب از تمامی اقشار مردم ولایت مدار استان سمنان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، فرهنگیان، کارگران، اصناف، کارمندان، دانشجویان، هنرمندان، رسانه نگاران، گروه‌های جهادی، نیروهای بسیجی و پاسداران، جوانان و نوجوانان و همه فعالان مردمی دعوت می‌نمایم تا با حضور عمومی، محله‌محور و گسترده در برنامه‌های بدرقه و وداع با امام شهید در کشور و سراسر استان، برگ زرینی بر تاریخ انقلاب اسلامی بیفزایند. این حضور، ادامه مسیر شب‌های اقتدار، تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب و اعلام آمادگی همه‌جانبه ملت ایران برای مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی است. این رویداد در مقیاس قرن، تجلی شکوه و عظمت ایران اسلامی و تکمیل‌کننده پیروزی‌های بزرگ ملت ایران در میدان، دیپلماسی و جبهه مقاومت است؛ رویدادی که پیام «مبعوث شدن ملت شریف ایران» را در جهان طنین‌انداز خواهد کرد. مردم عزیز استان سمنان؛ به توفیق الهی و عنایت خاصه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، این بدرقه تجلی بخش تداوم مسیر سه هزار شهید گلگون کفن استان سمنان، طلیعه فتح مبین و نقطه عطف بعثت ملت ایران و امت اسلامی برای افق‌های روشن پیش‌رو، به پرچمداری رهبر عالی‌قدر انقلاب (مدظله‌العالی) خواهد بود، ان‌شاءالله.