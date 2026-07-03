ورود وزیر کشور پاکستان به تهران با استقبال مومنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با استقبال مومنی وزیر کشور، برای شرکت در آئین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دقایقی قبل وارد تهران شد.

وزیر کشور پاکستان در بدو ورود به تهران گفت: ایران خانه دوم ماست و من برای شرکت در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به تهران آمده‌ام.

نقوی افزود: هیات دیگری هم شامل شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در این مراسم به ایران خواهد آمد.

مومنی وزیر کشور هم ضمن خیر مقدم به سید محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان، گفت: هیات‌های مختلفی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی دنیا برای شرکت در این مراسم و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران خواهند آمد.