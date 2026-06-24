به گزارش خبرنگار مهر، هادی پهلوانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۷:۰۵ روز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان مبنی بر سقوط یک نوجوان ۱۵ ساله در ارتفاعات بزگوش، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات بینجادهای شهید محمدتقی اباذری بهرمان به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را انجام داده و طی عملیات انتقال ایمن به پایین دست منتقل کردند.
رئیس جمعیت هلال احمر سراب در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات در ساعت ۱۹:۴۰ سهشنبه با انتقال مصدوم و تحویل وی به عوامل اورژانس با موفقیت به پایان رسید.
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