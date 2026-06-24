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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

نجات مصدوم سقوط‌کرده در ارتفاعات بزگوش سراب توسط هلال‌احمر

نجات مصدوم سقوط‌کرده در ارتفاعات بزگوش سراب توسط هلال‌احمر

سراب- رئیس جمعیت هلال احمر سراب گفت: نوجوان ۱۵ ساله که در ارتفاعات بزگوش دچار سقوط به دره و ترومای پا شده بود، توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین جاده ای بهرمان نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی پهلوانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۷:۰۵ روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر سقوط یک نوجوان ۱۵ ساله در ارتفاعات بزگوش، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای شهید محمدتقی اباذری بهرمان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام داده و طی عملیات انتقال ایمن به پایین دست منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر سراب در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات در ساعت ۱۹:۴۰ سه‌شنبه با انتقال مصدوم و تحویل وی به عوامل اورژانس با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 6869544

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