به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات امدادی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۰ امروز در پی اعلام مصدومیت یک گردشگر در ارتفاعات صعبعبور قلعه بابک، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات یادمان شهید سلیمانی (قلعهدرسی) به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه و نبود امکان تردد خودرو، نجاتگران هلالاحمر با تجهیزات تخصصی بهصورت پیاده مسیرهای دشوار را طی کرده و خود را به مصدوم رساندند.
جودی ادامه داد: امدادگران پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، تثبیت عضو آسیبدیده و ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات انتقال فنی وی را از مسیرهای سختگذر آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: این عملیات نفسگیر با تلاش تیم امدادی و پس از انتقال ایمن مصدوم به پاییندست، در ساعت ۲۰ همان روز با انتقال وی به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر پایان یافت.
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