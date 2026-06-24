  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

عملیات ۷ ساعته هلال‌احمر برای نجات گردشگر مصدوم در قلعه بابک

عملیات ۷ ساعته هلال‌احمر برای نجات گردشگر مصدوم در قلعه بابک

کلیبر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از اجرای عملیات ۷ ساعته امدادگران هلال‌احمر کلیبر برای نجات و انتقال گردشگر حادثه‌دیده از ارتفاعات صعب‌العبور قلعه بابک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات امدادی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۰ امروز در پی اعلام مصدومیت یک گردشگر در ارتفاعات صعب‌عبور قلعه بابک، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات یادمان شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه و نبود امکان تردد خودرو، نجاتگران هلال‌احمر با تجهیزات تخصصی به‌صورت پیاده مسیرهای دشوار را طی کرده و خود را به مصدوم رساندند.

جودی ادامه داد: امدادگران پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، تثبیت عضو آسیب‌دیده و ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات انتقال فنی وی را از مسیرهای سخت‌گذر آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: این عملیات نفس‌گیر با تلاش تیم امدادی و پس از انتقال ایمن مصدوم به پایین‌دست، در ساعت ۲۰ همان روز با انتقال وی به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر پایان یافت.

کد مطلب 6870105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها