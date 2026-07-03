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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

وزیر ارتباطات صربستان برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید وارد کشور شد

وزیر ارتباطات صربستان برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید وارد کشور شد

صبح امروز وزیر ارتباطات صربستان برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید وارد کشورمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، بوریس براتینا، وزیر ارتباطات صربستان، صبح امروز با استقبال رسمی محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارد کشورمان شد تا در مراسم وداع رهبر شهید انقلاب حضور یابد.

این سفر، علاوه بر حضور در آیین وداع با رهبر شهید، فرصتی برای مرور روند همکاری‌های دوجانبه ایران و صربستان در حوزه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است.

همکاری‌های دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک در جریان سفر اسفند ۱۴۰۳ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بلگراد، وارد مرحله‌ای تازه شده و اکنون با هدف گسترش تعاملات فناورانه دو کشور پیگیری می شود.

کد مطلب 6877932
مهتاب چابوک

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