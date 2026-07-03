به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای روز سوم از دومین مرحله لیگ کاراتهوان ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در سالن تختی شهریار برگزار شد و نفرات برتر ۲ وزن رده سنی جوانان و اوزان کومیته و کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی جوانان//
وزن ۶۶- کیلوگرم
۱. روجا شاهرخی از استان مازندران
نام باشگاه: چالاکی
۲. فاطمه جوانی جونی از استان اصفهان
نام باشگاه: تکاد
۳. ستایش ملائی از استان گیلان
۳. ثنا منوری از استان فارس
نام باشگاه: نوید شیراز
وزن ۶۶+ کیلوگرم
۱. زهرا رجبعلی از استان اصفهان
نام باشگاه: تکاد
۲. غزل محبی از استان چهارمحال بختیاری
۳. هستی صفی خانی از استان مرکزی
۳. زینب علامعلی زاده از استان کرمان
رده سنی زیر ۲۱ سال//
کاتا انفرادی
۱. آیلین بهاری از استان آذربایجان غربی
۲. فاطمه طالبی از استان اصفهان
نام باشگاه: آکادمی رواخواه
۳. زهرا حیدری از استان تهران
۳. ستایش شاملی از استان تهران
وزن ۵۰ - کیلوگرم
۱. اسرا کاملی از استان آذربایجان شرقی
۲. نیوشا شیرانی از استان اصفهان
۳. مهسا عسگری از استان قزوین
۳. نازنین علیپور از استان تهران
نام باشگاه: آکادمی دختران رعد خسروی
وزن ۵۵- کیلوگرم
۱. فاطمه جعفر نژاد از استان تهران
۲. سوگند عیاری از استان همدان
۳. الینا آسوده از استان مازندران
نام باشگاه :چالاکی
۳. نسرین سلیمانی از استان اصفهان
نام باشگاه: تکاد
وزن ۶۱- کیلوگرم
۱. زهرا رضا زاده از استان اصفهان
۲. فاطمه اصل زارع از استان تهران
۳. بیوسا ایمانی از استان مازندران
نام باشگاه :چالاکی
۳. نگین کرمی از استان کرمانشاه
وزن۶۸ -کیلوگرم
۱. حسنا صالحی زاده از استان مازندران
نام باشگاه :چالاکی
۲. مورا امجدی از استان کردستان
۳. زینب جهانگیری از استان البرز
۳. زهرا اکبرپور از استان گیلان
وزن۶۸+ کیلوگرم
۱. مهسان خدارحمی از استان همدان
۲. فاطمه روئین تن از استان کرمانشاه
۳. زینب راوندی از استان تهران
۳. پرنیان پیریایی از استان لرستان
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