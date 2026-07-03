به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های روز سوم از دومین مرحله لیگ کاراته‌وان ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در سالن تختی شهریار برگزار شد و نفرات برتر ۲ وزن رده‌ سنی جوانان و اوزان کومیته و کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی جوانان//

وزن ۶۶- کیلوگرم

۱. روجا شاهرخی از استان مازندران

نام باشگاه: چالاکی

۲. فاطمه جوانی جونی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

۳. ستایش ملائی از استان گیلان

۳. ثنا منوری از استان فارس

نام باشگاه: نوید شیراز

وزن ۶۶+ کیلوگرم

۱. زهرا رجبعلی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

۲. غزل محبی از استان چهارمحال بختیاری

۳. هستی صفی خانی از استان مرکزی

۳. زینب علامعلی زاده از استان کرمان

رده سنی زیر ۲۱ سال//

کاتا انفرادی

۱. آیلین بهاری از استان آذربایجان غربی

۲. فاطمه طالبی از استان اصفهان

نام باشگاه: آکادمی رواخواه

۳. زهرا حیدری از استان تهران

۳. ستایش شاملی از استان تهران

وزن ۵۰ - کیلوگرم

۱. اسرا کاملی از استان آذربایجان شرقی

۲. نیوشا شیرانی از استان اصفهان

۳. مهسا عسگری از استان قزوین

۳. نازنین علیپور از استان تهران

نام باشگاه: آکادمی دختران رعد خسروی

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱. فاطمه جعفر نژاد از استان تهران

۲. سوگند عیاری از استان همدان

۳. الینا آسوده از استان مازندران

نام باشگاه :چالاکی

۳. نسرین سلیمانی از استان اصفهان

نام باشگاه: تکاد

وزن ۶۱- کیلوگرم

۱. زهرا رضا زاده از استان اصفهان

۲. فاطمه اصل زارع از استان تهران

۳. بیوسا ایمانی از استان مازندران

نام باشگاه :چالاکی

۳. نگین کرمی از استان کرمانشاه

وزن۶۸ -کیلوگرم

۱. حسنا صالحی زاده از استان مازندران

نام باشگاه :چالاکی

۲. مورا امجدی از استان کردستان

۳. زینب جهانگیری از استان البرز

۳. زهرا اکبرپور از استان گیلان

وزن۶۸+ کیلوگرم

۱. مهسان خدارحمی از استان همدان

۲. فاطمه روئین تن از استان کرمانشاه

۳. زینب راوندی از استان تهران

۳. پرنیان پیریایی از استان لرستان