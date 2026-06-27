به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک چندی پیش تعداد سهمیه های کاراته برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را هشت کاراته در دو گروه بانوان و آقایان اعلام کرد. از این تعداد دو سهمیه به کاتا (یک کاراته کا آقایان و یک کاراته بانوان ) و شش سهمیه(سه سهمیه بانوان و سه سهمیه آقایان) به کومیته اختصاص یافته است.

نکته مهم اینکه در صورت انتخاب کاتای تیمی، یکی نفر از کاتاروها علاوه بر حضور در مسابقات تیمی، می تواند در کاتای انفرادی هم شرکت کند که این موضوع یک شانش بیشتر به کشورها خواهد داد.

همان زمان نیز اعلام شد که با پیگیری های فدراسیون کاراته و کمیته ملی المپیک این تعداد سهمیه اختصاص یافته است. موضوعی که باعث ایجاد انگیزه در بین کاتاروها شد تا پس از سالها شانس اجرای کاتا روی تاتامی بازیهای آسیایی را داشته باشند. چرا که در ادوار گذشته کمتر به کاتا توجه می شد و به دلیل شانس بیشتر در کسب مدال، کاراته کاهای بخش کومیته انفرادی در الویت اعزام قرار داشتند.



این موضوعات در حالی مطرح شده که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد سهمیه های کاراته مانند ادوار گذشته همچنان همان عدد ۶ است و هیچ تغییری نکرده است. یک سهمیه در بخش مردان و سه سهمیه در بخش زنان، انتخاب کاتا یا کومیته آن هم بر عهده کشورهاست.

محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت نام آنلاین به صراحت ذکر شده که یک کاتا و سه کومیته در هر بخش مردان یا زنان، ولی این موضوع با جدولی که باید اسامی ثبت شود، مغایریت دارد.

وی افزود: در این خصوص مذاکراتی با کمیته ملی المپیک صورت گرفت که به ما اعلام شد همان هشت سهمیه صحیح است. بر اساس صحبت های انجام شده توسط دوستان در جریان مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه ها نسبت به دوره های قبل تغییری نکرده و همان شش سهمیه قبلی است. در نهایت مقرر شد ما هشت نفر را با اولویت کاراته کاهای بخش کمیته معرفی کنیم و در صورتی که سیستم قبول کرد، ثبت نام کاتارو ها نیز صورت گیرد.

دبیر فدراسیون کاراته ادامه داد: در صورتی که سهمیه ها طبق روال گذشته باشد، در بخش مردان اولویت ما کومیته انفرادی است، ولی در بخش بانوان علاوه بر کومیته، کاتای تیمی هم اعزام خواهد شد که با حضور یک کاتارو در بخش انفرادی، شانس خود را برای کسب مدال افزایش خواهیم داد.

با صحبت های دبیر فدراسیون مشخص شد تا زمانی که ثبت نام کاراته کاها روی سامانه اصلی مسابقات بارگذاری نشود، نمی توان به صورت قطعی از تعداد سهمیه ها صحبت کرد.