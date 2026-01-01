صعود نفرات برتر به مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان روز گذشته، چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نفرات راه یافته به مرحله بعدی انتخابی معرفی شدند.

بر همین اساس در وزن ۵۰- کیلوگرم، غزل فتحی از لرستان و یلدا نقی بیرانوند از همدان، در وزن ۵۵- کیلوگرم، کوثر مرادی از کرمانشاه و سوگند عیاری از همدان، در وزن ۶۱- کیلوگرم، فاطمه شجاعی از مازندران، الینا صفاجو از سمنان و سارینا نوری از سیستان و بلوچستان، در وزن ۶۸- کیلوگرم، نفیسه عبدی از تهران و صحرا خدابخشی از کرمانشاه و در وزن ۶۸+ کیلوگرم، آتنا محبوب بشری از گیلان و فاطمه ساده از تهران جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند. پ

گفتنی است؛ مرحله دوم انتخابی سوم بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.