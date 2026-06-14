دنبال ثبت بهترین اتفاقات در آسیا هستیم/ چشم به کسب سهمیه جهانی داریم

پگاه زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت تیم ملی کاراته بانوان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا پرداخت و گفت: برای آماده سازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا زمان محدودی در اختیار داشتیم، کاراته کاها را به آمادگی نسبی برسانیم که به امید خدا در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج خوبی کسب کنند. البته نگاه ویژه ما در این رقابت ها کسب سهمیه مسابقات جام جهانی تیمی است.



وی ادامه داد: دو کاراته کایی که سال گذشته به فینال مسابقات قهرمانی آسیا رسیدند یعنی آتوسا گلشاد نژاد و فاطمه سعادتی در جریان رقابت های انتخابی آسیب دیده و حضور رقابت های قهرمانی آسیا را از دست دادند. از این موضوع به عنوان یک بحران یاد نمی کنم چرا که سایر نفرات تیم پتانسیل این را دارند که اتفافات خوبی رقم بزنند، بهمنیار، محسنیان، سعید آبادی، احمدی، حیدری، برجعلی و صالحی کاراته کاهایی هستند که روی موفقیت و درخشش آنها حساب کرده ایم و ان شاالله بتوانند در مقابل رقبای خود مبارزات برتری را به نمایش گذاشته و سربلندمان کنند.



زنگنه در مورد رقبای کاراته کاهای ایران در مسابقات اندونزی گفت: کاراته ها به دلیل حضور در تورنمنت های مختلف با رقبای خود مبارزه کرده و شناخت نسبی از یکدیگر دارند، موضوعی که باعث شده ما تیم با تجربه ای داریم. در جلسه ای که حضور وزیر ورزش بودیم من کامل این تقابل ها و نتایج به دست آمده را تشریح کردم. حتی در مقابل حریفان عنوان دار، پیروزی‌های بیشتری نسبت به باخت ها داشتیم. به هر حال این تیم با تجربه در حال اعزام به مسابقات است و هدف آن نیز کسب نتایج در خور شان کاراته ایران است.

سرمربی تیم ملی در خصوص تاثیر نتایج مسابقات قهرمانی آسیا در انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی گفت: به عنوان کادر فنی و با نظر فدراسیون دایره نفرات خود برای حضور در بازیهای آسیایی را محدود کرده ایم، در واقع همان لیست اولیه‌ای که ارسال شده است. در این بین در نظر داریم چند نفر را محک بزنیم و در روز پایانی مسابقات قهرمانی آسیا نمایندگان خود برای سه سهمیه ای اعلام خواهیم کرد.



وی افزود: ما از ۵ وزن اصلی در سه وزن باید نمایندگان خود برای حضور در بازیهای آسیای معرفی کنیم. در خصوص این بازیها صحبت ها خود را انجام داده و مسابقات انتخابی برگزار شده است. در گزینش نهایی توجه ما به تجربه کاراته کا و اینکه بتواند در بازیهایی معتبر و مهم آسیایی با آن جو سنگین بهترین عملکرد را داشته باشد. نکته مهم دیگر ترکیب سایر تیم های مدعی است. به عبارتی وقتی محدویت وجود دارد، کشورها در همه اوزان نماینده ندارند.



زنگنه در پایان گفت: تیم خوب و با تجربه، البته با انگیزه بالایی داریم که می روند تا با ارائه بهترین مبارزات، نتایج خوبی را رقم بزنند.

بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ خردادماه به میزبانی اندونزی در جزیره بالی برگزار خواهد شد.