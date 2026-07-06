گلباران پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب توسط دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، در لحظهای حزنانگیز و در عین حال پر از تکریم، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مسیر عبور از سردر دانشگاه صنعتی شریف، مورد استقبال گسترده دانشجویان قرار گرفت.
در جریان این مراسم، جمعی از دانشجویان با حسی از عشق و وفاداری، با حضور بر روی پل عابر پیاده مقابل سردر دانشگاه در حالی که پیکر مطهر ایشان از مقابل آنها عبور میکرد، آسمانِ مسیر را با گلهای تازه پوشانیدند.
حضور پرشور دانشجویان در سردر دانشگاه شریف و پوشاندن مسیر عبور پیکر با گل، صحنهای باشکوه از وفاداری نسل جدید به آرمانهای انقلاب اسلامی را رقم زد.
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