اسماعیلی: حضور در تشییع رهبر شهید تجدید بیعتی آگاهانه با راه حق است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با صدور پیامی از ملت ایران برای حضور گسترده در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد و این حضور را تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت مجاهدت‌های ایشان و نماد وحدت، وفاداری و اقتدار ملی دانست.



متن کامل پیام محسن اسماعیلی به این شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی



ملت بزرگ، مؤمن و سرافراز ایران اسلامی

روزهای پیشِ رو، روزهای تاریخی بدرقه مقتدای مقتدر و محبوب ماست. روزهایی که امت وفادار ایران، با قلب‌هایی سرشار از اندوه و ایمان، برای بدرقه مردی گرد هم می‌آیند که عمر پر برکت خویش را در مسیر عزت اسلام، استقلال ایران و اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد.

حضور در آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی استاد سید علی حسینی خامنه ای [قدس الله نفسه الزکیه]، تنها یک حضور در مراسمی تاریخی نیست؛ تجدید بیعتی آگاهانه با راه حق، پاسداشت مجاهدتی بی‌وقفه و جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و اقتدار ملی است که در حافظه تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

این حضور تاریخی صحنه خونخواهی مردمی مبعوث به بعثت الهی است که در این چند ماه با حضور دلیرانه و عاشقانه در خیابان و میدان نشان دادند صاحبان اصلی و راهبران صدیق انقلاب ایشانند و تا رفع فتنه و تثبیت پیروزی ان شاء الله تعالی صحنه را خالی نخواهند گذاشت.

یقین دارم عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی با حضوری گسترده، پرشور و عزتمند در این مراسم، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت و تصویری ماندگار از همبستگی، وفاداری و شکوه ایران اسلامی در برابر دیدگان جهانیان ترسیم کنند.

امروز، ادای احترام به پیکر مطهر رهبر عظیم الشان و شهید انقلاب اسلامی و خانواده معزز ایشان، تنها یک ابراز احساس عاطفی نیست؛ بلکه تجلی وفاداری به عهدی است که مؤمنان با بصیرت در پاسداری از دین، ولایت و مصالح امت اسلامی بر عهده دارند.

بی‌تردید، این حضور باشکوه، ادای دینی است به سال‌ها مجاهدت، هدایت و ایستادگی و سرمایه‌ای ماندگار برای استمرار راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی.

بی شک این حضور مؤمنانه، در پیشگاه حضرت حق، از مصادیق تعظیم شعائر الهی و تکریم اولیای دین و خدمتگزاران صادق امت اسلامی محسوب و ماجور است.



محسن اسماعیلی

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور