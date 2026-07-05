خراسان شمالی در اوج همدلی؛ وقتی یک استان برای وداع ملی به پا خاست

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ مهدی عزتی یزدانی؛ در روزهایی که حالوهوای شمال شرق کشور رنگ و بوی خاصی از اندوه، احترام و همبستگی به خود گرفته، خراسان شمالی به یکی از کانونهای اصلی خدمترسانی و مدیریت جمعیت در مسیر تشییع «رهبر شهید انقلاب» تبدیل شده است. این استان که در شاهراه ارتباطی بجنورد تا مشهد قرار گرفته، این روزها تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه به صحنهای زنده از حضور مردم، هماهنگی دستگاههای اجرایی و شکلگیری شبکهای گسترده از مواکب، مدارس، دانشگاهها و نیروهای امدادی بدل شده است.
در شرایطی که برآوردها از تردد میلیونها زائر در این محور حکایت دارد، تمامی ظرفیتهای استانی با رویکردی هماهنگ و چندلایه وارد میدان شدهاند؛ از ستادهای اجرایی و کمیتههای تخصصی گرفته تا موکبهای مردمی و مراکز آموزشی که هر یک بخشی از بار این میزبانی بزرگ را بر عهده گرفتهاند. آنچه در این میان بیش از همه به چشم میآید، همافزایی کمسابقه میان مردم و مسئولان است؛ همافزاییای که جادههای منتهی به مشهد را به مسیری از خدمت، همدلی و همراهی تبدیل کرده است.
خراسان شمالی در این روزها، تصویری از یک استان در حالت آمادهباش کامل را به نمایش گذاشته است؛ استانی که در آن امنیت، اسکان، تغذیه، سلامت و مدیریت ترافیک، همگی در قالب یک برنامه منسجم و پیوسته در حال اجراست. این مقدمه، روایت آغاز حرکتی است که در آن، یک استان در برابر یک رویداد ملی، با تمام توان و ظرفیت خود ایستاده است.
نوری: آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مراسم تشییع رهبر شهید؛
بهمن نوری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد:
بهجز روز دوشنبه که تعطیلی سراسری اعلام شده است، در سایر روزهای هفته، هیچگونه تعطیلی در استان وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به نقش کلیدی استانهای خراسان شمالی و جنوبی به عنوان استانهای معین در حمایت از خراسان رضوی، افزود:
ما موظف هستیم با فراهم کردن بسترهای مناسب و ارائه خدمات شایسته، حق میزبانی از زائرانی را که برای بدرقه رهبر شهید حضور یافتهاند، ادا کنیم؛ از این رو، تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی به مردم بسیج می شوند.»
استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور نیروهای انسانی در بخشهای خدماتی، از مدیران خواست تا در صورت نیاز به حضور کارکنان بر اساس فراخوانها، همکاری لازم را جهت تسهیل حضور پرسنل در انجام وظایف و شرکت در مراسم صورت دهند.
حدود هفت میلیون تردد زائر از ورودی تا خروجی خراسان شمالی؛
طاهر رستمی، در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل استان برای میزبانی و پشتیبانی از زائران و مراسم تشییع شهید خبر داد.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران اظهار کرد:برآورد ما ورود بیش از سه و نیم میلیون زائر و بازگشت همین تعداد است که در مجموع حدود هفت میلیون تردد زائر از ورودی تا خروجی استان را شامل میشود. بر همین اساس، تمامی تدابیر امنیتی، انتظامی، ترافیکی و خدماتی پیشبینی شده و ستادهای شهرستانی و کمیتههای یازدهگانه به طور کامل فعال شدهاند.
رستمی افزود:از تأمین آب شرب، اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز در مسیرها، مجتمعهای رفاهی و موکبها گرفته تا خدمات اسکان، تغذیه، دارو و درمان، همه برنامهریزی شده است. برخی موکبهای اصلی نیز به صورت جامع خدمات اسکان، تغذیه، درمان و پشتیبانی فنی را ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد:ستاد خدمات سفر نیز در کنار سایر دستگاهها فعال شده و نیروهای پلیس، جمعیت هلال احمر، اورژانس و سایر نیروهای امدادی و خدماتی به صورت آمادهباش در مسیرها حضور خواهند داشت. همچنین سه موکب در مشهد با همکاری سپاه پاسداران پشتیبانی شده و ظرفیت مدارس، حسینیهها و اماکن مذهبی نیز برای اسکان احتمالی زائران پیشبینی شده است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام داده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب در سطح استان گفت:عملیات فضاسازی آغاز شده و تا روز جمعه تقویت خواهد شد تا فضای استان و شهرها متناسب با مراسم تشییع شهید باشد.
وی از رسانهها خواست در اطلاعرسانی و ترویج «پویش رهبر شهید» مشارکت فعال داشته باشند و افزود:هدف این است که این مراسم به یک حرکت مردمی تبدیل شود و مردم در تأمین امنیت، سلامت و ایمنی مراسم نیز مشارکت داشته باشند.
رستمی همچنین از راهاندازی سامانه اطلاعرسانی در مبادی ورودی استان خبر داد و گفت:با همکاری سپاه، شرکت مخابرات و دستگاههای مرتبط، اطلاعات مورد نیاز زائران از طریق لینکهای اطلاعرسانی در اختیار آنان قرار میگیرد تا از سردرگمی جلوگیری شود.
وی اظهار کرد:خراسان شمالی علاوه بر میزبانی زائران، به عنوان استان معین خراسان رضوی نیز بخشی از تجهیزات، امکانات و نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی خود را برای کمک به مشهد اعزام خواهد کرد.
رستمی در پایان با اشاره به محدودیتهای ترافیکی گفت:بر اساس اعلام ستاد ملی و ستاد خراسان رضوی، زائرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند باید خودروهای خود را حداکثر تا محدوده چناران یا گلبهار در پارکینگهای پیشبینیشده مستقر کنند، زیرا از گلبهار به بعد تردد خودروها محدود خواهد بود. همچنین از زائران درخواست میشود مدت حضور خود در مشهد را مدیریت کنند تا امکان خدمترسانی مطلوب به همه شرکتکنندگان فراهم شود.
۳۰۰ موکب مردمی و فرعی از ورودی استان تا مشهد فعال خواهند بود
سردار حسین اکبری در گفتوگو با رسانه ها از آمادگی گسترده موکبها و ظرفیتهای مردمی استان برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: ۱۱ مجتمع خدماتی، ۳۰۰ موکب مردمی و اعلام آمادگی ۶ هزار نفر از مردم برای اسکان زائران پیشبینی شده است.
سردار اکبری در تشریح برنامههای خدمترسانی به زائران تصریح کرد: در استان ۱۱ موکب اصلی با عنوان «مجتمع خدماتی» و ۳۰۰ موکب مردمی و فرعی از ورودی استان تا مشهد فعال خواهند بود که خدماتی همچون اسکان، پذیرایی، درمان، خدمات فرهنگی و مکانیکی را به زائران ارائه میکنند.
وی افزود: سامانهای نیز در استان راهاندازی شده تا خانوادههایی که آمادگی میزبانی از زائران را دارند، اعلام آمادگی کنند. تاکنون حدود ۶ هزار نفر برای اسکان و پذیرایی از زائران در منازل خود ثبتنام کردهاند.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت تغذیه زائران گفت: هر یک از ۱۱ موکب اصلی روزانه امکان تهیه پنج هزار پرس غذای گرم برای وعدههای صبحانه، ناهار و شام را دارند و نانواییهای مورد نیاز نیز در مسیر و مشهد پیشبینی شده است.
سردار اکبری از پیشبینی برنامههای فرهنگی در سراسر استان خبر داد و گفت: در تمامی شهرستانها و حتی روستاها با همکاری فرمانداریها، ائمه جمعه، سپاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دهیاریها و پایگاههای بسیج برنامههای ویژه برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری برنامه محوری استان در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در مصلای بجنورد خبر داد و افزود: تلاش میشود از قاریان ممتاز کشوری در این مراسم استفاده شود و در صورت فراهم نشدن شرایط، قاریان برجسته استان اجرای برنامه را بر عهده خواهند داشت.
سرداراکبری در پایان با تأکید بر محدودیت تردد خودروهای شخصی به سمت مشهد گفت: زائران با خودروی شخصی، خودروهای خود را حداکثر تا محدوده چناران یا گلبهار در پارکینگهای پیشبینیشده مستقر کنند و ادامه مسیر را با ناوگان عمومی طی کنند، زیرا بر اساس اعلام ستاد ملی، از گلبهار به بعد محدودیت تردد اعمال خواهد شد.
موفق:موکب مرکزی شهرستان در منطقه باباامان مستقر شده است
محمد رضا موفق در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت موکبهای این شهرستان از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم وداع با «رهبر شهید» فراهم شده است.
فرماندار بجنورد: موکب مرکزی شهرستان در منطقه باباامان مستقر شده و از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه فعالیت خود را با هدف خدمترسانی به زائران آغاز خواهد کرد.
موفق با اشاره به آمادگی کامل کمیتههای یازدهگانه ستاد شهرستانی «رهبر شهید» افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد با هماهنگی کامل در آمادهباش هستند تا خدماتی شایسته به زائران ارائه شود.
وی حفظ سلامت، امنیت و رفاه زائران را از مهمترین اولویتهای ستاد برشمرد و تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده، تمامی ظرفیتهای شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و خدمترسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.
فرماندار بجنورد همچنین از مردم خواست با همکاری و همراهی، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این حماسه معنوی را فراهم کنند.
عملیات زیرسازی محل موکب انجام شده است
سرهنگ یاسر قدیمی،در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اقدامات گسترده برای آمادهسازی موکب اصلی شهر بجنورد در مسیر زائران خبر داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد، با بیان اینکه ستاد تشییع و بدرقه رهبرشهید در شهرستان بجنورد با تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده است،گفت: تمامی دستگاهها و اعضای این ستاد با برنامهریزی منسجم در حال آمادهسازی زیرساختها هستند تا بتوانند خدمات شایستهای به زائران حرم مطهر امام رضا(ع)و همچنین زائرانی که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی مشهد مقدس هستند ارائه دهند.
سرهنگ قدیمی افزود:در راستای برپایی یکی از مواکب اصلی شهرستان در خروجی بجنورد و مقابل پارک باباامان،اقدامات گستردهای در حال اجراست که با مشارکت دستگاههای اجرایی،اداره کل راهداری،شهرداری بجنورد و حصار گرمخان،بنیاد مسکن و سپاه بجنورد و با همافزایی و وحدت رویه مطلوب در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به عملیات عمرانی این پروژه گفت:هماکنون عملیات زیرسازی محل استقرار موکب در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع در حال انجام است و امروز حدود ۵۰۰ مترمکعب مصالح برای اجرای بیس در این محل ریخته میشود تا بستر مناسب برای آسفالتریزی فراهم شود.
وی افزود:طبق برنامهریزی انجامشده،در روزهای آینده حدود ۶۰۰ تن آسفالت در این محل اجرا خواهد شدتا زیرساخت لازم برای استقرار و فعالیت موکب اصلی بجنورد و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران به بهترین شکل فراهم شود.
آمادهسازی ۹۶ مدرسه با ۵۵۳ کلاس درس برای اسکان؛
علی متقیان، در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادهسازی ۹۶ مدرسه با ۵۵۳ کلاس درس برای اسکان و خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان شمالی خبر داد.
متقیان افزود: همچنین ۱۰ پایگاه در ۱۰ شهرستان استان آماده خدمات رسانی به زائران رهبر شهید هستند.
وی افزود: این مدارس و موکب ها از ۱۶ تیرماه سالجاری به مدت پنج روز، آماده خدمترسانی به زائران خواهند بود.
متقیان با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش خراسان شمالی برای ارائه خدمات اسکان،ادامه داد: تمامی ظرفیتهای آموزش و پرورش استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه این مراسم و خدمترسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: بر اساس برآوردها، حدود هفت میلیون تردد در ایام برگزاری مراسم در این مسیر ثبت خواهد شد و در همین راستا، تمامی ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج برای ارایه خدمات به زائران بهکار گرفته شدهاند.
دانشگاه فرهنگیان بجنورد، آماده پذیرایی و میزبانی از مسافران است
سید جلال لنگری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان بجنورد که در مسیر تردد زائران امام شهید بهسوی مشهد مقدس واقع شده، آماده پذیرایی و میزبانی از مسافران است.
وی گفت: یک هزار و ۵۰۰ تخت جهت اسکان زائران به شکل کاروانی و خانوادگی بهصورت رایگان در دانشگاه فرهنگیان تدارک دیدهایم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی تصریح کرد: پذیرایی وعدههای غذایی، اجرای برنامههای فرهنگی و فعالت مجموعه درمانی از جمله خدمات مهیا برای زائران است.
لنگری افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی واحد برادران در حوالی کنارگذر شمالی بجنورد و در شهرک گلستان واقع شده است که زائران میتوانند به آن مراجعه کنند.
۲۷ تیم پلیسراه از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در محورهای ارتباطی خراسان شمالی در آمادهباش کامل قرار میگیرند
سرهنگ پرویز رضایینسب،در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر امام شهید امت، ۲۷ تیم پلیسراه از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در محورهای ارتباطی خراسان شمالی در آمادهباش کامل قرار میگیرند.
رئیس پلیسراه خراسان شمالی افزود: این تیمها در محدوده جنگل گلستان تا شهرستان فاروج مستقر خواهند شد که ۲۰ تیم در محورهای اصلی و هفت تیم در محورهای فرعی از جمله جاجرم، سنخواست، اسفراین تا گراتی، وظیفه مدیریت و نظارت بر ترددها را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای تردد کامیونها اعمال نشده است، تصریح کرد: برای مدیریت بهتر جریان ترافیک، پیشنهاد شده عملیات عمرانی در مسیر جنگل گلستان به سمت فاروج از ۱۵ تیرماه متوقف شود.
رضایینسب از استقرار هفت موکب پذیرایی در مسیرهای تعیینشده خبر داد و گفت: این موکبها با هدف ایجاد امکان استراحت رانندگان و کاهش خطر وقوع حوادث رانندگی برپا خواهند شد.
خراسان شمالی بهصورت یکپارچه و با تمام ظرفیتهای انسانی، اجرایی و مردمی خود وارد میدان کرده است؛
در نهایت، آنچه از مجموعه این گزارش و اظهارات مسئولان استانی و شهرستانی در خراسان شمالی برمیآید، تصویری روشن از شکلگیری یک حرکت عظیم، هماهنگ و چندلایه در مسیر تشییع «رهبر شهید انقلاب» است؛ حرکتی که در آن، یک استان بهصورت یکپارچه و با تمام ظرفیتهای انسانی، اجرایی و مردمی خود وارد میدان شده است.
از یکسو، دستگاههای اجرایی استان با اعلام آمادهباش کامل و فعالسازی ستادهای استانی و شهرستانی، زیرساختهای مدیریتی لازم برای کنترل و پشتیبانی از موج میلیونی زائران را فراهم کردهاند؛ و از سوی دیگر، نهادهای مردمی، موکبها، گروههای جهادی و نیروهای داوطلب، بار اصلی بخش مهمی از خدماترسانی را در قالب اسکان، تغذیه، پذیرایی و پشتیبانی فرهنگی بر عهده گرفتهاند. این همافزایی میان مردم و مسئولان، به شکلگیری شبکهای منسجم از خدمترسانی در سراسر محور بجنورد تا مشهد منجر شده است.
در کنار این ظرفیتها، بخشهای تخصصی نیز نقش مهمی در مدیریت این رویداد ایفا کردهاند؛ پلیسراه با استقرار دهها تیم عملیاتی در محورهای اصلی و فرعی، امنیت تردد و کنترل جریان خودروها را بر عهده گرفته و با ایجاد موکبهای بینراهی، به ارتقای ایمنی سفر کمک کرده است. در همین حال، آموزش و پرورش با در اختیار قرار دادن دهها مدرسه و صدها کلاس درس، دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت اسکان رایگان گسترده، و سایر مراکز آموزشی و فرهنگی، به بخش مهمی از شبکه اسکان زائران تبدیل شدهاند.
در حوزه زیرساختی نیز، پروژههای عمرانی مرتبط با موکبهای اصلی، بهویژه در منطقه باباامان بجنورد، نشاندهنده ورود جدی استان به مرحله آمادهسازی میدانی است؛ جایی که عملیات زیرسازی، آسفالتریزی و تجهیز فضاها با مشارکت دستگاههای مختلف در حال انجام است تا امکان ارائه خدمات پایدار و منظم به زائران فراهم شود.
در سطح کلانتر، آمارهای ارائهشده از تردد میلیونها زائر در این محور، اهمیت این هماهنگی را دوچندان میکند؛ چرا که مدیریت چنین حجم عظیمی از جمعیت، تنها با همکاری همزمان همه بخشها و مشارکت گسترده مردمی امکانپذیر است. از همین رو، خراسان شمالی در این ایام نهتنها یک مسیر عبوری، بلکه به یک پهنه بزرگ خدماتی و انسانی تبدیل شده است که در آن، امنیت، رفاه، سلامت و معنویت در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت آنچه در این استان در حال وقوع است، صرفاً اجرای یک برنامه مقطعی نیست، بلکه نمایش یک الگوی کامل از همبستگی اجتماعی، مدیریت بحران، و خدمترسانی مردمی در مقیاس ملی است؛ الگویی که نشان میدهد در بزنگاههای بزرگ، پیوند میان مردم و مسئولان میتواند زیرساختی قدرتمند برای عبور از سنگینترین حجمهای انسانی و اجرایی فراهم کند و تجربهای ماندگار از همدلی و همکاری جمعی بر جای بگذارد.
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