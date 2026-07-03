به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت سالروز جنایت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، در فضای مجازی نوشت: امروز، سالروز یکی از شنیعترین جنایات آمریکا علیه ملت ایران است. در روز ۱۲ تیر ۱۳۶۷، هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیر تهران–دوبی، بر فراز خلیج فارس هدف دو موشک ناو آمریکایی یواساس وینسنس قرار گرفت و همه ۲۹۰ سرنشین آن، از جمله ۶۶ کودک معصوم، به شهادت رسیدند. طنز سیاه اینکه فرمانده این ناو بابت ارتکاب این جنایت، از سوی دولت آمریکا نشان لیاقت دریافت کرد!
بقائی ادامه داد: یاد شهدای هواپیمای مسافربری ایرانی را گرامی میداریم و جنایت نابخشودنی هیات حاکمه وقت آمریکا را هیچگاه فراموش نمیکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یاد شهدای هواپیمای مسافربری ایرانی را گرامی میداریم و جنایت نابخشودنی هیات حاکمه وقت آمریکا را هیچگاه فراموش نمیکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت سالروز جنایت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، در فضای مجازی نوشت: امروز، سالروز یکی از شنیعترین جنایات آمریکا علیه ملت ایران است. در روز ۱۲ تیر ۱۳۶۷، هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیر تهران–دوبی، بر فراز خلیج فارس هدف دو موشک ناو آمریکایی یواساس وینسنس قرار گرفت و همه ۲۹۰ سرنشین آن، از جمله ۶۶ کودک معصوم، به شهادت رسیدند. طنز سیاه اینکه فرمانده این ناو بابت ارتکاب این جنایت، از سوی دولت آمریکا نشان لیاقت دریافت کرد!
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