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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تشییع پیکر شهید مرزبانی در زهک

تشییع پیکر شهید مرزبانی در زهک

زهک - پیکر مطهر شهید مرزبان هنگ مرزی سراوان، سروان نبی علی‌ اکبری بر دستان شهید مردم شهید پرور زهک تشییع شد.

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کد مطلب 6878086

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