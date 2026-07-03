https://mehrnews.com/x3ctH7 ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷ کد مطلب 6878086 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷ تشییع پیکر شهید مرزبانی در زهک زهک - پیکر مطهر شهید مرزبان هنگ مرزی سراوان، سروان نبی علی اکبری بر دستان شهید مردم شهید پرور زهک تشییع شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6878086 کپی شد مطالب مرتبط پهلوگیری ۳۰۸ کشتی باری در طول جنگ رمضان در بندر شهید بهشتی چابهار شهادت مرزبان هنگ مرزی سراوان هنگام پشتیبانی رزمی جزئیات انهدام باند سرقت مسلحانه در زاهدان هلاکت دو نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان اعزام کاروانهای جامعه کار سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها شهید شهرستان زهک مرزبانی
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