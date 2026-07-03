به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، امروز در حاشیه مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.



قالیباف در این دیدار گفت: همه ما مدیون امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم و اگر مسیر ۵۰ سال گذشته را مرور کنیم، به‌خوبی مشاهده می‌شود که چه راه پرافتخاری برای سربلندی ایران طی شده است.



وی بیان کرد: امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در برابر ظلم و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با صراحت از حقوق خود دفاع می‌کند؛ قدرت ما منطق ماست و در برابر زور نیز تا پایان ایستادگی خواهیم کرد.



قالیباف افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند و تصور می‌کردند می‌توانند از آن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد.



رئیس مجلس بیان کرد: امیدوارم روابط جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته توسعه یابد.