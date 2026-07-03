به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، امروز در حاشیه مراسم ادای احترام هیئتهای خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف در این دیدار گفت: همه ما مدیون امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم و اگر مسیر ۵۰ سال گذشته را مرور کنیم، بهخوبی مشاهده میشود که چه راه پرافتخاری برای سربلندی ایران طی شده است.
وی بیان کرد: امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در برابر ظلم و جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با صراحت از حقوق خود دفاع میکند؛ قدرت ما منطق ماست و در برابر زور نیز تا پایان ایستادگی خواهیم کرد.
قالیباف افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند و تصور میکردند میتوانند از آن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد.
رئیس مجلس بیان کرد: امیدوارم روابط جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته توسعه یابد.
در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق عنوان شد؛
قالیباف: با منطق مذاکره میکنیم و در برابر زور میایستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ادای احترام هیئتهای خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، امروز در حاشیه مراسم ادای احترام هیئتهای خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
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