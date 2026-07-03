نمایش وحدت و انسجام ملی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به مناسبت ۱۲ تیر سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷، و ۱۸ تیرماه توطئه آمریکا در پایگاه‌هایی شهید «نوژه»، اظهار داشت: تاریخ آمریکا پر از جنایت، قتل، غارت منابع سایر کشور و توهین به سایر کشورها بوده است.

انسجام ملی و رهبری الهی علت ناکامی استکبار جهانی علیه ملت ایران

وی با بیان اینکه بیشترین جنایات و ترورها در سطح دنیا توسط آمریکا صورت‌گرفته است و تنها کشور استفاده‌کننده از بمب هسته‌ای و بزرگ‌ترین حامی تروریست و اسرائیل، ترور عالی‌ترین رهبر دینی و سیاسی ایران و...، آمریکا بوده است، گفت: بیشترین دخالت‌ها در امور سایر کشورها توسط آمریکا صورت‌گرفته است. ماهیت آمریکا به جنایت، غارت، قتل و... است.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر اینکه با انقلاب اسلامی، آمریکا پایگاه و ژاندارم خودش را در منطقه که ایران بود، از دست داد، منافع نفت، گاز، معادن و... را از دست داد، گفت: جمهوری اسلامی منادی آزادی، حریت، مبارزه با ظلم و ستم شد، برای ملت‌های دیگر الگو شد، ۴۷ سال است که آمریکا علیه این ملت و کشور، توطئه، جنگ، ترور، تحریم و... دارد، البته موفق هم نشده، علت ناکامی آمریکا و استکبار هم وحدت و انسجام ملی، رهبری الهی و شجاع امام راحل و امام شهید، پیروی و اطاعات مردم از ولی‌فقیه بوده است.

حجت‌الاسلام شمسی فر، ادامه داد: امیدواریم روزی برسد که فروپاشی شیطان بزرگ آمریکا و غده سرطانی در منطقه اسرائیل را ببینیم و ان شاالله خواهیم دید.

نمایش وحدت انسجام ملی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: ایشان رهبری عالم، مجاهد، فقیه، مرجع تقلید، مفسر، فیلسوف، جانباز و.... بودند، هر چه افتخار است در کارنامه امام شهید می‌بینیم، یک مدال کم داشت و آن هم شهادت بود، آن هم در ماه مبارک رمضان و توسط خبیث‌ترین افراد، یزیدان زمان، آمریکا و اسرائیل.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر اینکه تشییع و حماسه بی‌نظیر که دنیا خواهد دید، پیام‌هایی دارد، گفت: تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل رهبر شهید، تجدید پیمان با نظام مقدس اسلامی، قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی ایران، پیمان با رهبر معظم انقلاب، نمایش وحدت و انسجام ملی، حمایت از رزمندگان در میدان، امیدواری دوستان و محور مقاومت، ناامیدی دشمنان، ارج‌نهادن به مقام علم، دانش و عالم دینی، نقش‌برآب کردن نقشه‌های دشمن برای جدایی بین مردم و دین و علما، تکریم وارثان انبیا، تکریم مقام شهید و شهادت از جمله این پیام‌ها است.