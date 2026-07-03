به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به اهمیت تقوا اظهار داشت: در آیات قرآن کریم بر موضوعاتی همچون پایداری اجتماعی، انسجام امت و موفقیت در برابر مشکلات زندگی تأکید شده است.

وی ادامه داد: حفظ امید در شرایط سخت اقتصادی، استمرار در تولید و آموزش، همکاری و همدلی مردم برای حل مشکلات، پرهیز از اختلافات، آمادگی علمی و تقویت توان دفاعی، از پیام‌های مهم این آیات شریفه است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه عالمان دینی در روایات، افزود: در احادیث، از «فقدان عالم دینی» به عنوان یکی از مصادیق «نقص ارض» یاد شده است؛ چرا که نبود عالم به معنای از بین رفتن مرجعیت دینی است. عالم راه حق را بهتر می‌شناسد و تصمیمات او بر پایه شناخت است. از این رو، شرکت در مراسم تشییع پیکر عالم دینی، جایگاه بسیار رفیعی دارد، زیرا هر عالم دارای تجربیات، شیوه استنباط، تحلیل و اخلاق ویژه‌ای است که جایگزینی برای آن وجود ندارد.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات تاریخی جهان اسلام در حال برگزاری است، گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، دارای ویژگی‌های هویتی، دینی، سیاسی و اجتماعی خاصی است که پیام واضحی برای دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی دارد.

وی گفت: این حضور، فراتر از یک مراسم تشییع معمولی، نوعی مناسک دینی و تجلیل از عالمی شجاع، مدیر و باتقواست که موجب خشم دشمنان شده و تجدید بیعت با نظام جمهوری اسلامی، ولایت‌فقیه و حمایت از تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود.

آیت‌الله مدرسی با تأکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید، اولین بدرقه ولی‌فقیه شهید در دوران غیبت است، تصریح کرد: آخرین دیدار رهبر شهید با مردم، حاوی نکاتی بود که می‌توان آن را آخرین وصایای ایشان دانست؛ ایشان در این دیدار بر حفظ وحدت و هوشیاری ملی بسیار تأکید ورزیدند. شکی نیست که پیروزی ملت ایران در گرو این دو مؤلفه است و همین وحدت و انسجام، دشمنان را به وحشت انداخته است.

وی ادامه داد: مسئولان، اهالی رسانه و آحاد ملت باید بدانند که کشور دارای نظام و انسجام است؛ بنابراین اگر تصمیمی اتخاذ می‌شود، نباید بابت آن اختلافی ایجاد کرد. مقابله هوشیارانه با جنگ نرم، حضور مفید جوانان در عرصه‌های اجتماعی، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، حفظ توان دفاعی و اقتصادی، ضرورت حل مشکلاتی نظیر تورم، افزایش ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب‌وکار، از جمله موارد مورد تأکید رهبر شهید در آخرین دیدارشان بود.

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به فرا رسیدن هفته حقوق بشر آمریکایی، تصریح کرد: آمریکا با کارنامه‌ای سیاه شامل برده‌داری، نژادپرستی، نقض حقوق اقلیت‌ها، دخالت در امور سایر کشورها، حمایت از تروریسم و اعمال تحریم‌های ظالمانه، نماد حقوق بشرِ ضد انسانی است؛ حقوق بشری که پایه‌های آن بر ثروت، مقام، دروغ و حاشیه‌سازی بنا شده است.

مدرسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر جنگ اقتصادی، عنوان کرد: مسئولان و مردم باید هوشیار باشند که جنگ فیزیکی به تنهایی کافی نیست و باید تلاش‌ها به لغو تحریم‌ها و رفع مشکلات معیشتی بینجامد؛ در غیر این صورت، مذاکراتی که به این هدف نرسد، پایان‌بخش جنگ نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به مسائل مالیاتی افزود: مردم باید مالیات خود را به‌درستی پرداخت کنند، اما سازمان امور مالیاتی نیز باید در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، با خرده‌کسب‌وکارها همراهی کند. اعمال جریمه‌های سنگین بابت تأخیرها مناسب نیست و باید تعدیل شود؛ همچنین شایسته است که برای تعیین محل مصرف مالیات‌های پرداختی، از نظرات مردم استفاده شود.