به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «نیم‌شب» تازه‌ترین ساخته سینمایی محمدحسین مهدویان به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد، محصول موسسه تصویر شهر، با قصه‌ای واقعی از جنگ ١٢روزه، با استقبال مخاطبان در اکران فروردین سینماها، به فروش سه میلیاردی رسید و عنوان پرفروش‌ترین فیلم نوروزی را به دست آورد.

این فیلم که همزمان با جنگ رمضان و در بحبوحه‌ی تجاوز دشمن به خاک ایران به سینماها آمد، توانسته تاکنون با جذب حدود ۴٠ هزار مخاطب، سینماها را هم پای کار ایران بیاورد.

«نیم‌شب» از نخستین متقاضیان اکران نوروزی سینماها بود تا در طرح «سینما پای کار ایران» توسط پخش بهمن سبز به نمایش درآید.

نویسندگی مشترک این فیلم برعهده‌ی مهدی یزدانی‌خرم و اعظم بهروز بر اساس طرحی از یاسر انتظامی است.

اکران این فیلم برگزیده‌ چهل و چهارمین جشنواره‌ ملی فیلم فجر در سینماها ادامه دارد.