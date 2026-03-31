انتشار جدیدترین تیزر فیلم «نیم شب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این پروژه سینمایی، فیلم «نیم شب» عنوان تازه‌ترین ساخته محمد حسین مهدویان به تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد است که در روزهای جنگ و بازگشایی سینماها اکران خود را از تاریخ ٢٧ اسفند سال گذشته آغاز کرد.

«نیم شب» که با محوریت جنگ ١٢روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است. این فیلم از ٢٧ اسفند ١٤٠٤ تا روز ١٠ فروردین ١٤٠٥ طبق آمار سایت سمفا توانسته است در جذب مخاطبان موفق عمل کند و فروش این فیلم از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است و نخستین فیلم میلیاردی و اولین داوطلب اکران در این شرایط جنگی کشور است.

طبق آمار و گزارش‌های رسیده این فیلم در سینماهای فعال سراسر کشور به خصوص استان‌های شرقی و شمالی کشور که از شرایط جنگی دورتر هستند، با استقبال ویژه روبرو شده است. شهر مشهد و سینما هویزه به عنوان پرفروش‌ترین شهر و سینمای این فیلم در روزهای اخیر با موج استقبال مردم حاضر در خیابان‌ها، در چند سانس سالن ۵٠٠ نفره بطور پیاپی به فروش رفته و مشهدی‌ها به طور ویژه‌تری به سینما آمدند.

تازه‌ترین فیلم محمد حسین مهدویان در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، ٣ سیمرغ بلورین دریافت کرد.

همچنین طراحی و ساخت دومین تیزر رسمی این فیلم بر عهده سید علی نوروزیان بوده است.

«نیم شب» از محصولات موسسه تصویر شهر است و "همن سبز پخش این فیلم در سینماهای ایران را بر عهده گرفته است.