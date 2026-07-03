تجمعات مردمی نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد خداوردی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضیاءآباد اظهار کرد: همه مردم ایران، از زن و مرد، پیر و جوان، خود را بدهکار رهبر شهید میدانند، چرا که ایشان تمام عمر، آبرو، عزت و آسایش خود را برای اعتلای ایران، اسلام و خدمت به مردم هزینه کرد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید هرگز زندگی شخصی و رفاه خود را بر منافع مردم ترجیح نداد، افزود: ایشان میتوانست مانند بسیاری از حاکمان دنیا زندگی مرفهی داشته باشد، اما سادهزیستی را برگزید و حتی اجازه نداد اعضای خانوادهاش وارد فعالیتهای اقتصادی شوند تا کوچکترین شبههای نسبت به جایگاه رهبری و نظام اسلامی ایجاد نشود.
امام جمعه ضیاءآباد ادامه داد: امنیت، اقتدار دفاعی، پیشرفتهای موشکی و انسجام امروز کشور، مرهون تدبیر و مدیریت رهبر شهید است و وحدتی که امروز در کشور شکل گرفته، ثمره سالها مجاهدت ایشان محسوب میشود.
وی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید گفت: ما هرگز نمیتوانیم دین خود را نسبت به رهبر شهید ادا کنیم، اما حضور در مراسم تشییع، اعلام این حقیقت است که مردم قدردان خدمات ایشان هستند و این بدهکاری را فراموش نکردهاند.
خداوردی با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید، رویدادی کمنظیر در تاریخ خواهد بود، اظهار کرد: چنین مراسمی نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام بیسابقه است و امروز حتی ملتهای منطقه، بهویژه مردم عراق، مشتاق برگزاری مراسمی در شأن رهبر شهید هستند که نشاندهنده جایگاه ویژه ایشان در میان امت اسلامی است.
وی افزود: در این مراسم، یکی از محبوبترین شخصیتهای تاریخ معاصر تشییع خواهد شد و همه مردم باید با حضور در این حماسه تاریخی، وظیفه خود را در قبال انقلاب و نظام اسلامی انجام دهند.
تأکید بر تحول در قوه قضائیه و پیگیری جنایتهای اخیر
امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در این پیام، بر صیانت از حقوق مردم، اجرای عدالت، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه، اقامه حدود الهی و نظارت دقیق بر اجرای قانون تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب تصریح کردند که مردم باید آثار تحول در دستگاه قضایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و قوه قضائیه نیز موظف است جنایتهای رخ داده در جنگ اخیر، از جمله حمله به مناطق غیرنظامی، شهادت مردم بیگناه، حملات به میناب، لامرد، ناو دنا و مهمتر از همه خون رهبر شهید را در مجامع داخلی و بینالمللی پیگیری کند.
خداوردی اضافه کرد: دشمنان امروز با وقاحت مسئولیت این جنایتها را بر عهده میگیرند و همین اعترافات، بهترین سند برای محکومیت آنان در محاکم بینالمللی است.
دشمن به هیچیک از اهداف خود نرسید
امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به جنگ اخیر، آن را «روایت فتح» ملت ایران دانست و گفت: برخلاف همه برنامهریزیهای دشمن، ایران نه تجزیه شد، نه تنگه هرمز را از دست داد، نه دچار آشوب داخلی شد و نه نیروهای مسلح، مسئولان یا دیپلماتهای کشور تسلیم شدند یا از کشور گریختند.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد مردم از نظام فاصله خواهند گرفت، اما چهار ماه حضور مستمر مردم در صحنه، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد و نشان داد ملت ایران همچنان با قدرت از انقلاب و کشور خود دفاع میکند.
خداوردی افزود: نه طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی محقق شد، نه جریانهای ضدانقلاب و سلطنتطلب به آرزوهای خود رسیدند و نه آنچه از آن به عنوان عملیات آزادی یاد میکردند، نتیجهای برای آنان داشت؛ بلکه ملت ایران با وحدت و مقاومت، برگ زرین دیگری در تاریخ کشور رقم زد.
تجمعات مردمی نباید متوقف شود
وی با اشاره به برخی فضاسازیها درباره پایان تجمعات مردمی گفت: عدهای تلاش میکنند اینگونه القا کنند که این تجمعها دیگر ضرورتی ندارد یا به مرحله فرسایشی رسیده است، اما این دقیقاً همان خواسته دشمن است.
امام جمعه ضیاءآباد تأکید کرد: حضور میدانی مردم باید با نظم و برنامه ادامه یابد، چرا که این اجتماعات، عامل اصلی ناکامی دشمن در جنگ روانی و ایجاد ناامنی بوده است و تا زمانی که رهبر انقلاب دستور دیگری ندادهاند، مردم باید این حضور را حفظ کنند.
وی افزود: امروز کشور در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و آیندگان درباره عملکرد مردم این دوران قضاوت خواهند کرد؛ بنابراین نباید اجازه داد دشمن با ایجاد شبهه، مردم را از میدان خارج کند.
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