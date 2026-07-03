امام جمعه هرمز: اتکا به توان داخلی تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مراسم تشییع یکی از فرماندهان شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیین تشییع، جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت بود.

وی با بیان اینکه ملت ایران خواستار برخورد با عاملان این حادثه هستند، افزود: دشمن باید به گونه‌ای مجازات شود که دیگر جرأت تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشد.

امام جمعه هرمز با اشاره به مواضع خود درباره عاملان این حادثه، تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و قصاص را کمترین مجازات برای عاملان این جنایت دانست.

رستاخیز با دعوت به حفظ وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: همدلی و یکپارچگی مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور در مسیر صیانت از آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهدا است.

وی در ادامه، «ایران قوی» را مهم‌ترین میراث شهدا عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف در گرو انسجام ملی، تلاش مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است.

خطیب جمعه هرمز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، حملات صورت‌گرفته به برخی مراکز از جمله مدارس در میناب و لامرد را محکوم کرد و مدعی شد این اقدامات نشان‌دهنده تناقض میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و عملکرد این کشور است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز همچنین با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام اسلامی، اظهار کرد: تربیت مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی باید همواره در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرد، زیرا زمینه‌ساز رشد نسل آینده و تعالی جامعه خواهد بود.

وی در ادامه با پرداختن به مسائل اقتصادی کشور، تأکید کرد: حل مشکلات معیشتی و اقتصادی در گرو استفاده از ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید و تکیه بر توان نخبگان است و نباید اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات با طرف‌های خارجی گره زده شود.

رستاخیز افزود: اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از توان ملی، مسیر مطمئن برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

امام جمعه هرمز در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تحولات فکری و فرهنگی جهان، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با ارائه الگویی مبتنی بر ارزش‌های دینی، در برابر تمدن مادی غرب ایستاده و زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه ملت‌های جهان به تدریج نسبت به واقعیت‌های نظام سلطه آگاه‌تر می‌شوند، گفت: بیداری ملت‌ها و گرایش به ارزش‌های الهی، نویدبخش آینده‌ای متفاوت برای جهان و زمینه‌ساز گسترش عدالت خواهد بود.