به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدقاسم لیوانی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: امروز جهان در شرایطی قرار دارد که قدرت‌های سلطه‌گر به آسانی قوانین و مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و نهادهایی که باید حافظ صلح و امنیت جهانی باشند، در برابر این اقدامات سکوت اختیار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از جنگ، تجاوز و بی‌ثباتی در جهان تشکیل شد، افزود: متأسفانه این سازمان و شورای امنیت در عمل استقلال خود را از دست داده و تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که در برابر اقدامات کشورهای قدرتمند واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند.

امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: اگر کشوری ضعیف مرتکب اقدامی مشابه شود، به سرعت با محکومیت، تحریم و فشارهای گسترده مواجه می‌شود، اما قدرت‌های بزرگ بدون نگرانی از پیامدهای حقوقی و سیاسی، دست به اقدامات نظامی و تجاوز می‌زنند.

لیوانی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: آنها با ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مراکز مختلف کشور را هدف قرار دادند، اما در کنار مراکز نظامی، زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آزمایشگاهی و حتی مناطق مسکونی نیز مورد حمله قرار گرفت و شماری از فرماندهان، نخبگان و شهروندان به شهادت رسیدند.

وی اظهار کرد: در برابر این اقدامات، نه سازمان ملل و نه شورای امنیت اقدام مؤثری انجام ندادند و همین موضوع نشان می‌دهد که این نهادها بیش از آنکه مدافع حقوق ملت‌ها باشند، در اختیار قدرت‌های سلطه‌گر قرار دارند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به سیاست‌های هسته‌ای آمریکا اظهار کرد: کشوری که خود از سلاح هسته‌ای استفاده کرده و در تاریخ، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی را رقم زده است، امروز دیگران را از دستیابی به فناوری هسته‌ای منع می‌کند، در حالی که برخی متحدانش نیز دارای این سلاح هستند و هیچ برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر نشان داد که کشوری ضعیف نیست و توان دفاعی، قدرت موشکی، مقاومت نیروهای مسلح و همراهی مردم، بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زد.

لیوانی با تأکید بر ضرورت افزایش توان بازدارندگی کشور گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، مسلمانان موظف‌اند قدرت دفاعی خود را افزایش دهند تا دشمنان جرأت تعرض نداشته باشند. تقویت سامانه‌های پدافندی، راداری و تجهیزات دفاعی باید با جدیت دنبال شود تا هرگونه تهدید در همان مراحل اولیه خنثی شود.

وی همچنین با اشاره به شهادت «رهبر شهید» اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با این اقدام، مسیر انقلاب و مقاومت متوقف خواهد شد، اما حضور گسترده مردم و ابراز همدردی و احترام شخصیت‌ها و هیئت‌های مختلف از کشورهای گوناگون، نشان داد که این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.

امام جمعه موقت گرگان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کرده و وحدت، ایمان و مقاومت مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر دشمنان است.