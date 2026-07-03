امام جمعه بنجار: مسئولان در سخنان خود دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه این هفته بنجار با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، بیان کرد: مهمترین رویداد هفته پیشرو، وداع ملت ایران با پیکر مطهر رهبر فرزانه و مجاهدی است که نام او در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند. از همه کسانی که امکان حضور در این مراسم را دارند دعوت میکنیم در این آیین باشکوه شرکت کنند.
امام جمعه بنجار افزود: این رهبر بزرگ بیش از ۳۶ سال برای کشور عزت، اقتدار و امنیت به ارمغان آورد و اجازه نداد دشمنان و قدرتهای استکباری به اهداف خود علیه ایران اسلامی دست یابند. ایشان با شجاعت و تدبیر، کشور را از سختترین بحرانها عبور داد و امروز جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده که بهعنوان یکی از قدرتهای تأثیرگذار منطقه و جهان شناخته میشود.
وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم از مجاهدتهای این شخصیت بزرگ قدردانی کنیم. اگر امکان حضور در مراسم تشییع را نداریم، دستکم زمینه حضور دیگران را فراهم کنیم و در آیینهای بزرگداشت و یادبود که در شهرهای مختلف از جمله بنجار برگزار خواهد شد، مشارکت فعال داشته باشیم.
مراسم تشییع، نمایش اقتدار ملت و تجدید بیعت با ولایت
حجتالاسلام اربابی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملت ایران خواهد بود، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کردهاند القا کنند که مردم از نظام فاصله گرفتهاند، اما حضور گسترده ملت در این مراسم، پاسخی روشن به این تبلیغات خواهد بود و بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم با انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
وی حضور در این مراسم را تجدید بیعت با ولایت دانست و گفت: شرکت در این آیین، علاوه بر پاسداشت جایگاه رهبر شهید، بیعتی دوباره با رهبر جدید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، خواهد بود و نشان میدهد ملت ایران همچنان پایبند به اصل ولایت فقیه است.
امام جمعه بنجار با اشاره به آثار و برکات شهادت اظهار کرد: دشمنان بدانند با به خاک سپرده شدن پیکر رهبر شهید، آرمانهای او زندهتر از گذشته ادامه خواهد یافت؛ همانگونه که شهادت امام حسین (ع) نه تنها موجب خاموشی نهضت عاشورا نشد، بلکه پیام آن را جهانی کرد. شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نشان داد که خون شهید، مکتب او را ماندگارتر میکند.
مردم سیستان پیشگام دفاع از ولایت بودهاند
وی تأکید کرد: مهمترین آرمان رهبر شهید، مقابله با استکبار جهانی بود و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت. ملت ایران همچنان در برابر ظلم خواهد ایستاد و از آرمانهای انقلاب اسلامی عقبنشینی نخواهد کرد.
حجتالاسلام اربابی همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و نخستین قیام مردم سیستان به خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: مردم سیستان از گذشته تاکنون سابقهای درخشان در دفاع از ولایت داشتهاند و نخستین مردمی بودند که پس از واقعه عاشورا برای خونخواهی امام حسین (ع) قیام کردند.
وی افزود: مردم سیستان در طول تاریخ، پایبندی خود به ولایت را ثابت کردهاند و امروز نیز باید این سرمایه ارزشمند را حفظ کرده و به نسلهای آینده منتقل کنند.
مسئولان در بیان سخنان خود دقت داشته باشند
امام جمعه بنجار در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور درباره جایگاه رهبری انتقاد کرد و گفت: چنین سخنانی نادرست، نسنجیده و برخلاف مبانی نظام اسلامی است. رهبر انقلاب بر اساس مشورتهای کارشناسی و بررسیهای دقیق اظهار نظر میکنند و طرح چنین مباحثی، موجب سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.
وی تأکید کرد: مسئولان باید در بیان سخنان خود دقت بیشتری داشته باشند و از طرح مطالبی که به وحدت ملی و جایگاه ولایت فقیه آسیب میزند، پرهیز کنند.
حجتالاسلام اربابی در پایان با اشاره به روند مذاکرات، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا بارها عهدشکنی کرده و جمهوری اسلامی نباید به وعدههای شفاهی و اعلامی این کشور اعتماد کند. هرگونه توافق باید پس از اجرای کامل تعهدات طرف مقابل صورت گیرد و مسئولان مذاکرهکننده باید با حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی از حقوق ملت ایران دفاع کنند.
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