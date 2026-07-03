به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر الوند، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع امام شهید، اظهار کرد: تهران، قم و مشهد در آستانه میزبانی از یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی تاریخ معاصر قرار دارند و حضور گسترده مردم، این مراسم را از یک آیین سوگواری فراتر خواهد برد.

وی افزود: تشییع امام شهید تنها بیانگر اندوه و عزاداری ملت ایران نیست، بلکه نمایش انسجام ملی، اراده عمومی و ظرفیت تمدنی یک ملت است و می‌تواند در شرایط حساس کنونی، قدرت و همبستگی جامعه ایرانی را به نمایش بگذارد.

امام جمعه الوند با بیان اینکه ملت ایران باید از غم شهادت رهبر، حماسه‌ای ماندگار خلق کند، تصریح کرد: امروز زمان برخاستن و رقم زدن باشکوه‌ترین بدرقه تاریخ برای امام شهید است و مردم با حضور خود وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به جایگاه شهادت رهبر شهید در اندیشه دینی، این واقعه را امتداد نهضت عاشورا دانست و گفت: خون رهبر شهید در امتداد خون سیدالشهدا(ع) قرار دارد و خونخواهی شهدا در منظومه فکری انقلاب اسلامی، ادامه مسیر مبارزه با ظلم و استکبار است.

مهدوی همچنین با اشاره به دیدگاه برخی مراجع تقلید درباره خونخواهی رهبر شهید، اظهار کرد: خونخواهی شهدا از منظر علما یک وظیفه شرعی تلقی شده و این مطالبه تا تحقق کامل آن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمن با طراحی ترور رهبر انقلاب به دنبال ایجاد آشوب و فروپاشی نظام بود، افزود: جمهوری اسلامی با مدیریت سریع و استمرار ساختارهای قانونی نشان داد که متکی به نهادهای مستحکم است و حذف فیزیکی شخصیت‌ها نمی‌تواند خللی در مسیر انقلاب ایجاد کند.

امام جمعه الوند ادامه داد: این تجربه نشان داد که جمهوری اسلامی از توان بازدارندگی و ظرفیت لازم برای پاسخ به تهدیدها برخوردار است و دشمن در محاسبات خود دچار خطا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پاسخ جمهوری اسلامی به جنایت‌های اخیر صرفاً محدود به اقدامات نظامی نخواهد بود، گفت: پیگیری حقوقی، مطالبه غرامت، افزایش هزینه‌های دشمن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و دفاعی، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای پاسخ به این جنایت‌ها خواهد بود.

امام جمعه الوند در پایان وحدت حول محور ولایت را رمز اقتدار کشور دانست و خاطرنشان کرد: وحدت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که در سایه تبعیت از ولی‌فقیه باشد و ملت ایران با حفظ این انسجام، توطئه‌های دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.