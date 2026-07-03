مردم کرمانشاه در تشییع رهبر شهید حضوری حماسی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه به همراه استاندار کرمانشاه با انتشار پیامی مشترک، از مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان برای حضور گسترده در آیین بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید دعوت کردند.
در این پیام، با تسلیت شهادت رهبر شهید به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و مردم استان کرمانشاه، آمده است که این آیین تاریخی، تجدید پیمانی دوباره با آرمانهای امامین انقلاب، شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
آیتالله غفوری و منوچهر حبیبی تأکید کردهاند که حضور باشکوه مردم کرمانشاه در کنار ملت ایران، پیام روشنی از وحدت، اقتدار، وفاداری به ولایت و استمرار مسیر عزت و استقلال کشور به جهانیان مخابره خواهد کرد.
در بخش دیگری از این پیام، از دستگاههای اجرایی، نهادها، مجموعههای فرهنگی و تشکلهای مردمی خواسته شده است با همدلی، نظم، تکریم مردم و خدمترسانی مناسب، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کنند.
در پایان این پیام مشترک تأکید شده است که پیگیری حقوق ملت ایران، خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای ایران اسلامی و جبهه مقاومت و استمرار مبارزه با دشمنان، با تکیه بر قانون، عدالت و تجدید بیعت با ولایت ادامه خواهد یافت.
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