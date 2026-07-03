خونخواهی رهبر شهید هرگز از دستور کار ملت ایران خارج نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به دوازدهم تیرماه، سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی، اظهار کرد: آمریکا با وجود ادعای دفاع از حقوق بشر، بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است و کارنامه این کشور سرشار از جنایت علیه ملتهای مختلف، از جمله ملت ایران است.
وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، تشکیل ساواک، تصویب کاپیتولاسیون، حمایت از رژیم پهلوی، پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، تحریمهای دارویی، حمله به مراکز هستهای و حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، گفت: شهادت رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه ایران، بخشی از کارنامه سیاه آمریکا در دشمنی با ملت ایران است.
امام جمعه قزوین افزود: ملت ایران به دلیل همین سابقه طولانی جنایت، همواره شعار «مرگ بر آمریکا» را سر داده و این شعار برخاسته از تجربه تاریخی مردم است.
بیانیه مجلس خبرگان نقشه راه مسئولان است
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانیه اخیر جمعی از اعضای مجلس خبرگان، آن را سندی مهم برای شرایط کنونی کشور دانست و اظهار کرد: در این بیانیه ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و مذاکرهکنندگان، تأکید شده است که تجربه مذاکرات گذشته نباید تکرار شود و رعایت خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب یک واجب شرعی است.
وی تصریح کرد: در نظام ولایت فقیه، پس از اعلام نظر نهایی ولیفقیه، هیچ فرد یا مسئولی حق مخالفت با آن را ندارد و همه موظف به تبعیت هستند.
خونخواهی رهبر شهید مطالبه قطعی ملت ایران است
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ اخیر نباید به فراموشی سپرده شود، گفت: برخی مراجع تقلید نیز تصریح کردهاند که عاملان این جنایتها محارب و مهدورالدم هستند و هیچ توافق یا مذاکرهای به معنای چشمپوشی از خون شهدا نخواهد بود.
وی افزود: البته انتقام خون رهبر شهید تنها به مجازات چند فرد محدود نمیشود، بلکه تحقق کامل آن زمانی خواهد بود که آمریکا از منطقه خارج شود، قدس شریف آزاد و رژیم صهیونیستی برای همیشه نابود شود.
مدیریت تنگه هرمز و حقوق هستهای قابل مذاکره نیست
امام جمعه قزوین با بیان اینکه حقوق هستهای ملت ایران نباید موضوع مذاکره قرار گیرد، اظهار کرد: تعیین میزان غنیسازی یا فعالیت هستهای ایران هیچ ارتباطی به کشورهای دیگر ندارد و ملت ایران باید از تمامی حقوق قانونی خود بهرهمند شود.
وی همچنین مدیریت تنگه هرمز، بازگرداندن داراییهای بلوکهشده، دریافت غرامت خسارتهای جنگ و رفع تحریمها را از مطالبات غیرقابل چشمپوشی ملت ایران دانست.
مسئولان از القای ضعف کشور پرهیز کنند
نماینده ولیفقیه در استان قزوین از مسئولان خواست از هرگونه اظهارنظری که موجب القای ضعف یا ناتوانی کشور شود، خودداری کنند و گفت: مسئولان باید اقتدار، مقاومت و ظرفیتهای ملت ایران را به نمایش بگذارند و از بیان مطالبی که دشمن را به ادامه فشارها و اقدامات خصمانه امیدوار میکند، پرهیز کنند.
وی با اشاره به احتمال سوءاستفاده دشمن از فضای کنونی برای تجدید قوا، بر ضرورت جلوگیری از فرسایشی شدن مذاکرات و استفاده از فرصت موجود برای تقویت توان دفاعی، اقتصادی و داخلی کشور تأکید کرد.
حضور مردم در میدان ادامه یابد
آیتالله مظفری ادامه حضور مردم در اجتماعات و میدانهای مردمی را ضروری دانست و گفت: مردم به فرمان رهبر انقلاب وارد میدان شدهاند و تنها با نظر و دستور ایشان میدان را ترک خواهند کرد؛ بنابراین نباید به برخی اظهارنظرها درباره کاهش یا توقف این اجتماعات توجه شود.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس خبرگان همچنان در کنار رهبر معظم انقلاب و ملت ایران ایستاده است و در صورت نیاز، مطابق وظایف شرعی و قانونی خود عمل خواهد کرد.
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