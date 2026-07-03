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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

امام جمعه گلستان: بهارستان میزبان زائران دو استان ایلام و کردستان است

امام جمعه گلستان: بهارستان میزبان زائران دو استان ایلام و کردستان است

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: مردم این شهرستان برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از استان‌های ایلام و کردستان آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: ملت ایران آماده برگزاری باشکوه‌ترین مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید هستند و حضور گسترده مردم در این آیین، قدردانی از سال‌ها رهبری و خدمت ایشان خواهد بود.

وی که امام جمعه گلستان است، افزود: ایران مقتدر و اثرگذار امروز، میراث ماندگار رهبری رهبر شهید است و این مسیر با وحدت و حضور مردم ادامه خواهد یافت.

موسوی با بیان اینکه تشییع رهبر شهید، بیعتی دوباره با آرمان‌ها و مکتب ولایت است، تصریح کرد: تشییع مردان الهی پایان راه آنان نیست، بلکه آغاز مسئولیت امت برای ادامه این مسیر است.

امام جمعه گلستان در ادامه از آمادگی این شهرستان برای میزبانی از زائران خبر داد و گفت: مردم شهرستان بهارستان آماده میزبانی از زائران استان‌های ایلام و کردستان هستند و تلاش خواهند کرد این میزبانی به بهترین و باشکوه‌ترین شکل انجام شود.

کد مطلب 6878194

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