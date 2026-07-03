امام جمعه دماوند: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، بیعت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین مفهوم تقوا بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پرداخت.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت ۲۹۱ سرنشین هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، این حادثه را از مصادیق جنایت علیه ملت ایران دانست و اظهار کرد: افشای این‌گونه حوادث و یادآوری آنها، برای آگاهی نسل‌های آینده ضروری است.

فتاح‌دماوندی در ادامه با مرور برخی رویدادهای تاریخی، به انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران پرداخت و مدعی شد که این کشور در مقاطع مختلف تاریخی علیه ملت ایران اقدامات خصمانه انجام داده است.

امام جمعه دماوند با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، حضور مردم در این آیین را بیعت دوباره با ولایت و جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی دانست و افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، انسجام ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

وی شرکت در این مراسم را دارای اهمیت دانست و از مردم خواست با حضور پرشور خود در آیین تشییع، وحدت و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.

فتاح‌دماوندی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با همدلی و همبستگی، مسیر خود را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.