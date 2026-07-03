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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

امام جمعه رباط‌کریم: راه و نام رهبر شهید با ترور خاموش نمی‌شود

امام جمعه رباط‌کریم: راه و نام رهبر شهید با ترور خاموش نمی‌شود

رباط کریم- امام جمعه رباط‌کریم گفت: دشمنان با ترور رهبر شهید به دنبال خاموش کردن راه و نام ایشان بودند، اما این مسیر با حضور ملت ایران ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم با اشاره به جایگاه رهبر شهید، اظهار کرد: قائد شهید امت اسلامی بیش از ۶۰ سال از عمر خود را وقف مبارزه با طاغوت و استکبار کرد و نشان داد مبارزه با ظلم و استکبار تعطیل‌بردار نیست.

وی که امام جمعه شهرستان رباط‌کریم است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از سال‌ها تحمل ضربات ناشی از مقاومت و ایستادگی رهبر شهید، گمان کردند با ترور ایشان می‌توانند این مسیر را متوقف کنند، اما راه، نام و یاد ایشان با چنین اقداماتی خاموش نخواهد شد.

ترابی با اشاره به مراسم پیش‌روی تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: ملت ایران با حضور گسترده در این مراسم، قدردانی خود را از رهبری که همه توان خود را برای عزت، اقتدار و سربلندی کشور به کار گرفت، به نمایش خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: ملت مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار ایران با خلق حماسه‌ای ماندگار، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت خواهد کرد.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه جهانی و حرکت در مسیر تولید علم، از دستاوردهای توجه ویژه رهبر شهید به نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری بوده است.

کد مطلب 6878184

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