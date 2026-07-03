به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباطکریم با اشاره به جایگاه رهبر شهید، اظهار کرد: قائد شهید امت اسلامی بیش از ۶۰ سال از عمر خود را وقف مبارزه با طاغوت و استکبار کرد و نشان داد مبارزه با ظلم و استکبار تعطیلبردار نیست.
وی که امام جمعه شهرستان رباطکریم است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از سالها تحمل ضربات ناشی از مقاومت و ایستادگی رهبر شهید، گمان کردند با ترور ایشان میتوانند این مسیر را متوقف کنند، اما راه، نام و یاد ایشان با چنین اقداماتی خاموش نخواهد شد.
ترابی با اشاره به مراسم پیشروی تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: ملت ایران با حضور گسترده در این مراسم، قدردانی خود را از رهبری که همه توان خود را برای عزت، اقتدار و سربلندی کشور به کار گرفت، به نمایش خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: ملت مؤمن، انقلابی و ولایتمدار ایران با خلق حماسهای ماندگار، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت خواهد کرد.
امام جمعه رباطکریم همچنین با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور، خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه جهانی و حرکت در مسیر تولید علم، از دستاوردهای توجه ویژه رهبر شهید به نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری بوده است.
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