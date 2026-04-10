امام جمعه بندرخمیر: حضور مردم رمز پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در خطبههای نماز جمعه این هفته بندرخمیر، با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا و پرهیز از گناه، مهمترین عامل حفظ جامعه اسلامی در مسیر عزت و سربلندی است.
وی با قدردانی از حضور گسترده و بصیرانه مردم در صحنههای مختلف، افزود: امروز شاهد حضور اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، شیعه و سنی، و گروههای مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر هستیم که این وحدت، جلوهای از ولایتمداری و انسجام اسلامی است.
امام جمعه بندرخمیر این حضور را یادآور صحنههای تاریخی همچون واقعه عاشورا دانست و تصریح کرد: همانگونه که حضرت سیدالشهدا(ع) با خانواده و یاران خود در میدان کربلا حاضر شد، امروز نیز مردم با حضور خانوادههای خود در صحنه، آمادگی دفاع از حق و ولایت را به نمایش گذاشتهاند.
صالحی با اشاره به بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور گفت: در هر شرایطی، چه در میدان نبرد نظامی و چه در عرصههای دیگر، این حضور مردم است که میتواند دستاوردهای نهایی را برای نظام اسلامی رقم بزند.
وی ادامه داد: دشمنان اسلام و انقلاب با تمام توان و ابزارهای خود به میدان آمدهاند تا به کشور و جغرافیای اسلام آسیب بزنند، اما تحقق اهداف آنان تنها در صورت عقبنشینی مردم ممکن است، در حالی که ملت ایران همواره در صحنه حضور داشتهاند.
امام جمعه بندرخمیر با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و مقابله با فرعون، تأکید کرد: زمانی که یاران موسی در برابر لشکر فرعون دچار ترس شدند، ایشان با اتکا به وعده الهی فرمود «خدا با ماست» و همین ایمان، زمینهساز گشایش و پیروزی شد.
وی افزود: امروز نیز رمز عبور از مشکلات و بنبستهای ظاهری، ایمان به نصرت الهی است و اگر این ایمان حفظ شود، قطعاً مسیر پیروزی هموار خواهد شد.
صالحی خاطرنشان کرد: وعده الهی بر پیروزی جبهه حق قطعی است و همانگونه که فرعون با تمام قدرت خود در دریا غرق شد، قدرتهای استکباری نیز در برابر اراده ملتها و جریان مقاومت شکست خواهند خورد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این منطقه بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، امروز به عرصهای برای تقابل جبهه حق و باطل تبدیل شده و مدیریت هوشمندانه آن میتواند در تثبیت عزت ملت ایران نقشآفرین باشد.
امام جمعه بندرخمیر تأکید کرد: امروز وظیفه همگان، حفظ وحدت، تقویت ایمان و ایستادگی در مسیر حمایت از جبهه حق و ولایت است و در این مسیر هیچگونه بنبستی وجود ندارد.
وی در پایان با دعا برای پیروزی جبهه اسلام و تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر(عج)، اظهار امیدواری کرد: امت اسلامی با استقامت و ایمان، به پیروزی نهایی دست خواهد یافت و آینده از آنِ جبهه حق خواهد بود.
