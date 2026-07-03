تقویت علم، اقتصاد و توان دفاعی، راهبرد تحقق «ایران قوی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ضرورت پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: همان‌گونه که فردی پس از بیدار شدن از خواب باید علاوه بر حرکت، با سرعت نیز مسیر خود را طی کند تا فاصله‌اش با دیگران کاهش یابد، جمهوری اسلامی نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های علمی باید علاوه بر آغاز حرکت، جهش علمی را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: به برکت رهنمودهای رهبر شهید و شکل‌گیری شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، امروز کشور نه تنها جنبش نرم‌افزاری را به‌طور جدی دنبال کرده، بلکه در بسیاری از حوزه‌های علمی به جایگاه کشورهای برتر جهان رسیده و در برخی عرصه‌ها جزو سه کشور دارای انحصار علمی است.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر جایگاه علم، تصریح کرد: ایشان همواره بر این جمله تأکید داشتند که «العلم سلطان» و معتقد بودند اقتدار و توانمندی کشور تنها با افزایش دانش و توسعه علمی حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر راهبردهای اساسی رهبر شهید، تبدیل جمهوری اسلامی به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان بود. امروز نام جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی با اقتدار و تأثیرگذاری شناخته می‌شود و این جایگاه حاصل هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و ایستادگی ملت ایران است.

حجت الاسلام کرامتی با تأکید بر حمایت از تولید و اقتصاد ملی گفت: رهبر شهید بارها بر اقتصاد مقاومتی، اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اعتماد به نیروهای مؤمن و متخصص و درون‌زا بودن اقتصاد همراه با نگاه به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید داشتند و نام‌گذاری شعارهای سال با محوریت اقتصاد نیز در همین راستا بود.

وی همچنین تقویت صنایع دفاعی و توسعه توان موشکی و هوافضای کشور را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر شهید برشمرد و اظهار کرد: موفقیت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های دفاعی و مقابله با تهدیدات دشمن، نتیجه سال‌ها تأکید بر تقویت بنیه دفاعی کشور است.

خطیب جمعه گلپایگان خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها وظیفه دارند توان دفاعی و نظامی کشور را تقویت کنند و این موضوع یک راهبرد منطقی و ضروری برای حفظ امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدهایی که از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای متوجه کشور است، راهی جز تقویت روزافزون صنایع دفاعی، موشکی و هوافضا ندارد.

به گفته وی : توان دفاعی کشور نه‌تنها نباید محدود یا متوقف شود، بلکه باید متناسب با سطح تهدیدها توسعه یابد تا جمهوری اسلامی بتواند از هر نقطه‌ای که تهدیدی علیه کشور آغاز شود، از امنیت و منافع خود دفاع کند.

حجت الاسلام کرامتی تصریح کرد: جمهوری اسلامی امروز به قدرتی اثرگذار تبدیل شده که علاوه بر دفاع از حاکمیت و ملت ایران، پشتوانه‌ای قابل اتکا برای جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم در برابر فشارها و ظلم‌های نظام سلطه به شمار می‌رود.