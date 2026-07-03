به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر «امام شهید»، تریبونهای نماز جمعه استان البرز این هفته به صحنه بازخوانی مهمترین مؤلفههای گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شد. از کرج تا فردیس، از طالقان تا ماهدشت، کمالشهر، مهستان و چهارباغ، ائمه جمعه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه، ضرورت حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید و لزوم هوشیاری در برابر دشمنیهای آمریکا، تصویری واحد از اولویتهای سیاسی و اجتماعی کشور ارائه کردند؛ تصویری که در آن تشییع رهبر شهید نه صرفاً یک مراسم سوگواری، بلکه نمادی از تجدید بیعت با ولایت، نمایش انسجام ملی و تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی توصیف شد.
محور اصلی خطبههای نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف البرز، تشییع پیکر رهبر شهید و ابعاد سیاسی و اجتماعی این رخداد تاریخی بود.
حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه فردیس، حضور در این مراسم را «بیعتی زنده با ولایت، تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و استمرار راه شهیدان» توصیف کرد و گفت ملت ایران بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش خواهد گذاشت.
در ماهدشت نیز حجتالاسلام والمسلمین رادمرد با اشاره به نقش تاریخی رهبر شهید در عزت و استقلال کشور اظهار کرد: «ملت ایران این روزها در سوگ شخصیتی نشسته است که عمر خود را برای عزت، استقلال و سربلندی کشور صرف کرد.»
وی افزود: «مردم ایران در این روزها با شکوهی کمنظیر برای بدرقه و وداع با رهبر شهید خود آماده میشوند.»
در طالقان نیز حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا حضور در مراسم تشییع را «تجدید بیعت با امام زمان (عج)، نمایش اقتدار اسلام و انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به مسیر ولایت» دانست و از مردم خواست حضوری پرشور در این مراسم داشته باشند.
تشییع باشکوهتر آقای شهید ایران پیام اقتدار قویتر
در چهارباغ نیز حجتالاسلام مهدی دربانی با اشاره به حضور هیئتها و شخصیتهای خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید، اظهار کرد: وداع با رهبر شهید انقلاب تنها وداع با یک فرد نیست، بلکه تجدید بیعت مردم با آرمانهای امام شهید و تجدید عهد با ولی فقیه حاضر است.
وی افزود: هرچه این تشییع باشکوهتر برگزار شود، پیام اقتدار نظام اسلامی با قدرت بیشتری به جهان مخابره خواهد شد.
امام جمعه چهارباغ همچنین از آمادگی کامل این شهرستان برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت امکان اسکان بیش از ۳۰ هزار زائر و پذیرایی از صدها هزار نفر در مسیر رفت و بازگشت مراسم فراهم شده است.
ولایت فقیه؛ فصلالخطاب مشترک ائمه جمعه البرز
یکی از برجستهترین محورهای خطبههای این هفته، تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی و ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبری بود.
امام جمعه فردیس با صراحت اعلام کرد: در نظام ولایی، موضع و نظر رهبری فصلالخطاب است و حرکت در مسیر رهنمودهای ولایت، ضامن پیشرفت و عزت کشور خواهد بود.
در مهستان نیز حجتالاسلام صفدری با اشاره به جایگاه قانونی رهبری در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: قانون اساسی در موضوعات راهبردی از جمله مسائل مرتبط با صلح و جنگ، اختیارات مشخصی را برای رهبر انقلاب پیشبینی کرده و تصمیم نهایی در این حوزهها بر اساس همین اختیارات اتخاذ میشود.
وی تأکید کرد که مسئولان باید از طرح مباحثی که موجب ایجاد شبهه درباره جایگاه قانونی ولایت فقیه میشود، پرهیز کنند.
مطالبه تبعیت عملی از رهبری
امام جمعه چهارباغ نیز بخش مهمی از خطبههای خود را به دفاع از جایگاه ولایت فقیه اختصاص داد و با انتقاد از برخی دیدگاهها درباره نقش رهبری در نظام حکمرانی گفت: کسانی که در فتنهها و اغتشاشات در مقابل ولی فقیه ایستادند، امروز تلاش میکنند جایگاه رهبری را تا سطح یک کارشناس تنزل دهند.
حجتالاسلام دربانی با تأکید بر مبانی قانونی و فقهی ولایت فقیه افزود: تمام نهادها، دستگاهها و حتی ریاست جمهوری مشروعیت خود را از تنفیذ ولی فقیه میگیرند و اگر تنفیذ رهبری نباشد، رئیسجمهور، رئیسجمهور نیست.
وی خطاب به رئیسجمهور تصریح کرد: انتظار میرود علاوه بر اعلام زبانی تبعیت از رهبر معظم انقلاب، در عمل نیز نسبت به این افراد زاویه داشته باشد.
خونخواهی امام شهید؛ مطالبهای فراتر از احساسات
موضوع دیگری که در خطبههای ماهدشت برجسته شد، مطالبه خونخواهی امام شهید و مقابله با عاملان جنایت بود.
حجتالاسلام رادمرد با استناد به آموزههای قرآنی درباره مجازات قاتلان اولیای الهی اظهار کرد: جامعه اسلامی نمیتواند نسبت به چنین جنایاتی بیتفاوت باشد.
وی با اشاره به قیام مختار برای خونخواهی سیدالشهدا (ع) افزود: اگر جنایتکاران بدون مجازات رها شوند، زمینه تکرار ظلم فراهم خواهد شد.
امام جمعه ماهدشت تأکید کرد: ملت ایران بر اساس آموزههای دینی و انقلابی، خونخواه امام شهید خود است و انتظار دارد مسئولان کشور با اقتدار این مطالبه را دنبال کنند.
تشییع رهبر شهید و بازتولید سرمایه اجتماعی
آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، تشییع رهبر شهید را رخدادی اثرگذار در سطح ملی و بینالمللی دانست و تأکید کرد: تشییع پیکر ولیفقیه شهید، کسی که برای استقلال و عزت ایران اسلامی لحظهای آرام ننشست، قدرت اسلام و ایران را در دید جهانی چند برابر خواهد کرد.
این نگاه در سخنان دیگر ائمه جمعه نیز تکرار شد. آنان معتقد بودند حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، علاوه بر جنبههای عاطفی، میتواند ظرفیتهای اجتماعی انقلاب را بازآفرینی کرده و پیام روشنی از انسجام ملی به جهان مخابره کند.
اقتصاد مقاومتی؛ راهحل مشکلات از نگاه ائمه جمعه
در کنار مسائل سیاسی، موضوع اقتصاد نیز در خطبههای نماز جمعه مورد توجه قرار گرفت.
امام جمعه ماهدشت با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: حل مشکلات اقتصادی در گرو استفاده از ظرفیتهای داخلی، تقویت تولید و اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی بر ضرورت نظارت مؤثر بر فرآیند تولید، قیمتگذاری و توزیع کالاها تأکید کرد و افزود اگر دستگاههای مسئول وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام دهند، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت.
حجتالاسلام رادمرد همچنین تأمین بسترهای امن برای سرمایهگذاری داخلی و هدایت سرمایههای مردمی به سمت تولید را از الزامات رشد اقتصادی کشور دانست.
هشدار درباره جنگ نرم و صیانت از هویت فرهنگی
بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه استان البرز به مسائل فرهنگی اختصاص داشت.
امام جمعه فردیس نسبت به گسترش برخی الگوهای پوششی نامتعارف هشدار داد و آن را بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده دانست.
وی تأکید کرد: باید به فرزندان خود بیاموزیم که آگاهانه، زیبا و عفیفانه بپوشند تا ضمن حفظ هویت فرهنگی و دینی، از آسیبهای اجتماعی نیز مصون بمانند.
در ماهدشت نیز امام جمعه این شهر خواستار برنامهریزی جدی برای صیانت از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شد و نسبت به تأثیر برخی تولیدات رسانهای و سکوهای مجازی بر سبک زندگی جوانان هشدار داد.
آمریکا؛ متهم مشترک تریبونهای نماز جمعه
موضوع دیگری که در اغلب خطبههای نماز جمعه استان البرز تکرار شد، محکومیت سیاستهای آمریکا و یادآوری سابقه دشمنیهای این کشور با ملت ایران بود.
امام جمعه فردیس تأکید کرد: جنایات آمریکاییها هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.
در کمالشهر نیز حجتالاسلام نورپور با اشاره به جنگها، کودتاها و اقدامات نظامی آمریکا در جهان اظهار کرد: تاریخ کوتاه اما سیاه آمریکا مملو از ظلم در حق ملتهاست.
وی افزود: کارنامه سیاه آمریکا علیه ملت ایران از حمایت از رژیم پهلوی و صدام تا تحریمها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته است.
هشدار نسبت به خوشبینی به واشنگتن
امام جمعه کرج نیز با اشاره به تجربههای گذشته در مواجهه با آمریکا تصریح کرد: آقایان مذاکرهکننده، به آمریکا خوشبین نباشید؛ خوشبینی، ضررهای زیادی برای ما در پی خواهد داشت.
وی افزود: آنها بدعهدی میکنند و ما نامه مینویسیم. اگر این نامهها اثر داشت، این همه جنایت در ایران اتفاق نمیافتاد.
در چهارباغ نیز حجتالاسلام دربانی با گرامیداشت سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکا گفت: دشمن ما همین است که به فرمانده جنایتکار خود مدال میدهد.
وی تأکید کرد: مذاکره با آمریکا به معنای پایان دشمنی نیست و باید با چشم باز و دست بر ماشه با دشمن مواجه شد.
پیام مشترک البرز وحدت حول محور ولایت
آنچه از مجموع خطبههای نماز جمعه این هفته در استان البرز برمیآید، تأکید بر یک راهبرد مشترک در شرایط حساس کنونی کشور است؛ راهبردی که بر حفظ وحدت ملی حول محور ولایت فقیه، پاسداری از میراث فکری و سیاسی رهبر شهید و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی استوار شده است. در این چارچوب، ائمه جمعه البرز تشییع پیکر امام شهید را آزمونی برای نمایش سرمایه اجتماعی انقلاب و فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهایی دانستند که به باور آنان همچنان مهمترین پشتوانه اقتدار، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
نظر شما